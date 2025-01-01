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"إسرائيل" تهدد باغتيال خامنئي إذا لم يوافق على وقف إطلاق نار بشروطها

الإثنين 23 يونيو 2025 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تهدد باغتيال خامنئي إذا لم يوافق على وقف إطلاق نار بشروطها



القدس المحتلة/سما/

زعمت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تعتزم إنهاء الحرب على إيران، خلال أيام معدودة، وبعد الانتهاء من استهداف الأهداف في إيران التي بسببها شنت إسرائيل الحرب، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عنها اليوم، الإثنين.

واستمرت إسرائيل في شن غارات مكثفة في إيران، اليوم. وادعت المصادر في الجيش الإسرائيلي أن هدفها نقل رسالة تحمل تهديدا للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تقول إنه إذا لم يوافق على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي سيصعد الغارات ويقوض النظام بهدف إسقاطه، وأن الغارات الإسرائيلية، اليوم، هي "مقدمة وحسب" لغارات قادمة تهدد خامنئي بأن سيواجه "خطرا كبيرا".

ويدعي مسؤولون أمنيون إسرائيليون، حسب "واللا"، أن خامنئي هو الحاجز أمام تسويات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران، ويهددون بأن خامنئي شخصيا قد يتحول إلى هدف للاغتيال.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان صادر عن مكتبه، أن "الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن بشدة غير مسبوقة أهدافا للنظام وأجهزة قمع في قلب طهران"، في إشارة إلى الغارة التي استهدفت سجن "أوين" الذي يحتجز فيه معارضو النظام.


وأضاف كاتس أنه شاهد من غرفة قيادة العمليات، سوية مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، "العمليات المذهلة لسلاح الجو"، وأن "الصور ستنشر قريبا وتؤكد على عمق الاستهداف".

وهدد كاتس بأن "الديكتاتور الإيراني سيعاقب بشدة على أي إطلاق نار باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، والهجمات ستتواصل بكل قوة"، معتبرا أنه "سنستمر بالعمل من أجل الدفاع عن الجبهة الداخلية وهزيمة العدة حتى نحقق كافة أهداف الحرب".

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