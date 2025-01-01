غروسي يطالب بعودة المفتشين للمنشآت النووية بإيران

فيينا/سما/

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الإثنين إلى تمكين مفتشي الوكالة من العودة إلى المواقع النووية الإيرانية بهدف "الكشف على" مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب، كما حض على وقف الأعمال الحربية.

وتأتي هذه الدعوة عقب هجمات إسرائيلية وأميركية على منشآت نووية إيرانية.

وقال غروسي خلال اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة في فيينا إن "إيران وإسرائيل والشرق الأوسط في حاجة إلى السلام".

وأضاف "لهذا، علينا اتخاذ عدد من الخطوات".

وتابع "أولا يجب أن نعود إلى طاولة المفاوضات، وأن نسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيّمين على معاهدة منع الانتشار النووي باسمنا، بالعودة إلى المواقع النووية الإيرانية والكشف على مخزونات اليورانيوم، خصوصا والأهم، 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

وصرح غروسي بأن طهران بعثت إليه برسالة في 13 حزيران/يونيو تُعلن فيها تطبيق "تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية".

وقال "لا بد من وقف الأعمال الحربية لضمان توفر الشروط اللازمة السلامة والأمن، حتى تتمكن إيران من السماح لفرق الوكالة بدخول المواقع لتقييم الوضع".

وهاجمت الولايات المتحدة فجر الأحد، ثلاثة مواقع نووية إيرانية لتنضم بذلك إلى الحرب الإسرائيلية على إيران.

وقال "يمكن الآن رؤية حُفر في موقع فوردو، المنشأة الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ما يشير إلى استخدام ذخائر تخترق الأرض".

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون القصف الأميركي قد ألحق "أضرارا جسيمة للغاية" نظرا إلى الحمولة المتفجرة المستخدمة وطبيعة أجهزة الطرد المركزي الشديدة الحساسية للاهتزازات".

وقال "في الوقت الحالي، لا أحد، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قادر على تقييم الأضرار تحت الأرض في فوردو بشكل كامل".

وحضت القوى الأوروبية، طهران على إحياء الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل لأزمة برنامجها النووي. وأكدت إيران أنها لن تفكر في العودة إلى المسار الدبلوماسي إلا بعد أن توقف إسرائيل حربها على الجمهورية الإسلامية.