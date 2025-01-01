مجموعة قرصنة إيرانية تهدد سارة نتنياهو وتعلن الكشف عن مواقع الملاجئ في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة" (Handala)، المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها حصلت على "قائمة مواقع الملاجئ في إسرائيل".

جاء ذلك في منشور تهديدي على قناة المجموعة الخاصة في "تيلغرام" تضمّن رسالة تهديد مباشر إلى زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو.

وأرفقت الرسالة بصورة تُظهر سارة نتنياهو داخل ملجأ عام، وجاء فيها: "تم الكشف عن قائمة الملاجئ في إسرائيل"، مضيفة: "الاختباء لم يعد خيارًا".

ووجّهت المجموعة رسالة تهديد مباشرة إلى سارة نتنياهو جاء فيها: "من أجل نجاتك – غادري. هذه ليست تحذيرًا، بل حقيقة".

وتابعت الرسالة: "سارة العزيزة، في أعقاب كشف المواقع الدقيقة للملاجئ، تغيّرت معادلة الأمن... انقلي لبيبي (نتنياهو) تحياتنا".

تُعرف مجموعة "حنظلة" بنشاطها ضمن منظومة الحرب السيبرانية الإيرانية، وتعمل بأساليب هجومية ودعائية ضد أهداف إسرائيلية.

ويشكّل البيان الأخير تصعيدًا في نبرة التهديد التي تنتهجها المجموعة، لا سيما عبر استهداف رموز شخصية في إسرائيل.