الرئيس يستقبل السفير حبيب بن فرح ويتسلم رسالة من نظيره التونسي

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين حبيب بن فرح.

وسلّم السفير التونسي، للسيد الرئيس، رسالة من أخيه الرئيس التونسي قيس بن سعيد، أكد فيها عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وموقف تونس الثابت والمبدئي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وثمن الرئيس التونسي، المواقف الأخوية التي عبر عنها السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، من خلال توسيم شهيد العلم الفلسطيني الطالب التونسي فارس خالد، التي تؤكد وحدة الموقف والمصير بين تونس وفلسطين القضية المركزية للأمة العربية.

وقال الرئيس قيس بن سعيد: "تلقيت ببالغ التقدير مبادرة فخامتكم النبيلة بمنح "وسام فارس فلسطين" للفقيد الطالب التونسي فارس خالد -رحمه الله- الذي وافته المنية أثناء رفعه العلم الفلسطيني بالمؤسسة الجامعية التي يدرس فيها".

وأضاف الرئيس التونسي، لا يسعني، في هذا المقام، إلا أن أتقدّم إلى فخامتكم بأجزل عبارات الشكر والتقدير على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا لكم مجدّدا دعم تونس غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في صموده البطولي للذود عن حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، واستبساله في الدفاع عن أرضه ومقدساته، لنيل حريته كاملة غير منقوصة، وتقرير مصيره بنفسه، وبناء دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف الرئيس بن سعيد، أود الإعراب لفخامتكم عن التزامنا الراسخ بمواصلة العمل معًا من أجل المزيد من تدعيم أواصر الأخوَة المتينة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين بلدينا في كل المجالات خدمةً لمصلحة شعبينا الشقيقين.

وجدد السيد الرئيس محمود عباس إشادته بمواقف تونس قيادة وشعباً لجانب شعبنا الفلسطيني، التي انعكست إيجاباً على دعم حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.