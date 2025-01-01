في تطور خطير ..إسرائيل تقصف بوابات سجن "إيفين" في طهران

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بوابات سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران.

ونشر ساعر فيديو عبر منصة "إكس" لقصف بوابات السجن، وعلق قائلا: "لقد حذرنا إيران مرارا وتكرارا: توقفوا عن استهداف المدنيين! واستمروا في ذلك، بما في ذلك صباح اليوم".

بدورها، أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية أن "إسرائيل تهاجم حاليا أهدافا حكومية إيرانية في عمق العاصمة الإيرانية طهران، بما في ذلك سجن إيفين".

وتشمل الأهداف الأخرى المقر الأمني ​​للحرس الثوري، وساحة فلسطين، وقوات الباسيج، التابعة للحرس الثوري.

ويعد سجن إيفين مجمعا كبيرا وشديد التحصين، وتحتجز فيه إيران سجناء سياسيين وصحفيين وأكاديميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وآخرين.

وأكدت السلطة القضائية في إيران سقوط قذائف على سجن إيفين في طهران، مما أدى إلى تضرر أجزاء منه، مشددة على أن الوضع تحت السيطرة.