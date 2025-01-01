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الصحة بغزة: عشرات الشهداء بينهم 13 من منتظري المساعدات في خانيونس

الإثنين 23 يونيو 2025 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: عشرات الشهداء بينهم 13 من منتظري المساعدات في خانيونس



غزة /سما/

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية اليوم الاثنين 23يونيو 2025 ، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة حتى ظهر اليوم لـ29 شهيداً وعدد من الاصابات بينهم 13 شهيد من منتظري المساعدات بخانيونس جنوب القطاع  .

المصادر الطبية أكدت استشهاد 7 مواطنين في جباليا البلد وبيت لاهيا شمال القطاع .

وبينت المصادر ان ثلاثة شهداء أشقاء ارتقوا في قصف للاحتلال استهدفهم خلال تفقدهم لمنزلهم في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

في حين قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد مما أدى لارتقاء 4 شهداء وعدد من الإصابات في صفوف المواطنين 

وتواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" لليوم الـ98  لعودة الحرب على غزة ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق المواطنين وخاصة المتواجدين في خيام المواصي بخانيونس، والتي أدت لإرتقاء عدد كبير بعد استهدفهم وبشكل مباشر فجر اليوم .

وأكدت المصادر الطبية ارتقاء 13 شهيداً وعدد من الاصابات من طالبي المساعدات وسط قطاع غزة ، وخاصة خلال انتظارهم لفتح مركز المساعدات الامريكي في شارع صلاح الدين وسط وجنوب القطاع.

وقال مستشفى العودة انه استقبل خلال الساعات الماضية شهيدين و35 إصابة جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، بين الإصابات 16 إصابة خطيرة تم تحوليها لمستشفيات المحافظة الوسطى.

وفي التقرير الاحصائي اليومي لوزارة الصحة أعلنت بالأمس ، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 55,959 شهيد و 131,242 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت الى ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (5,647 شهيد، 19,201 اصابة).

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