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إصابة عدد من أسرى مجدو بجراح بينها خطيرة جراء تطاير شظايا صواريخ "اسرائيلية"

الإثنين 23 يونيو 2025 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عدد من أسرى مجدو بجراح بينها خطيرة جراء تطاير شظايا صواريخ "اسرائيلية"



القدس المحتلة/سما/

أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى اليوم الاثنين 23يونيو 2025 عن إصابة عدد من أسرى غزة في سجن مجدو صباح اليوم جراء تطاير شظايا صواريخ أطلقتها منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال التصدي لصواريخ إيرانية.

وقال المركز الفلسطيني ان شظايا الصواريخ "الإسرائيلية" اخترقت مباني سجن مجدو وأصابت عددًا من الأسرى بعضهم في حالة حرجة وسط ظروف احتجاز قاسية.

وبين المركز رفض سلطات الاحتلال نقل الأسرى المصابين في سجن مجدو إلى المستشفيات وتمنع عنهم الرعاية الطبية اللازمة حتى هذه اللحظة.

وطالب المركز بضرورة الكشف عن أسماء المصابين من الأسرى والسماح لمندوبي الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بزيارة سجن مجدو فورًا.

ويشار الى ان الحرب الدائرة بين "اسرائيل" وايران تدخل يومها العاشر حيث شنت "إسرائيل" يوم الجمعة الماضية سلسلة ضربات صاروخية وعبر المسيرات في مناطق إيرانية مختلفة ، ونفذت عدة اغتيالات طالت كبار القادة العسكريين في الجيش والحرس الثوري. وطالت الاغتيالات أيضاً نحو 14 عالم ذرة.

وعمدت إسرائيل أمس الأحد إلى توسيع نطاق استهدافاتها جغرافياً ونوعياً أيضاً، إذ طالت إحدى التفجيرات مطار مشهد في أقصى الشرق الإيراني، كما ضرب مبنى لوزارة الخارجية والشرطة في العاصمة طهران، بالإضافة إلى مواقع نفطية ومصانع إلكترونية.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مساء أمس أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت منذ بدئها عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين.

في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي" عن ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران الهجوم لـ19 قتيلًا .

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