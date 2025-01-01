أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 51 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يمنح الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وسام نجمة الاستحقاق
- الرئيس يعزي بوفاة السفير التونسي
- "فتح" تؤكد الطابع المؤقت للوجود الفلسطيني في لبنان وتشدد على الشراكة اللبنانية - الفلسطينية في حفظ الأمن داخل المخيمات
- الاحتلال يصيب مواطنا في بيت فوريك ويقتحم الأقصى ويشدد من حصاره للبلدة القديمة
- "المطرقة الأميركية".. ضربة في الصميم لبرنامج إيران النووي
- لبنان يسعى لدرء مخاطر استدراجه إلى مواجهة أخرى
- ملك الأردن يؤكد ضرورة مواصلة الاهتمام الدولي بالأوضاع في غزة والضفة
- سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة لتنظيم وتسهيل الإيداعات النقدية في حسابات العملاء
* "الأيام":
- 51 شهيدا.. استهداف متواصل للمجوعين واستمرار التدمير في خان يونس وشمال القطاع
- واشنطن تعلن "تدمير" برنامج إيران النووي وطهران ترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل
- إسرائيل: نقبل وقف إطلاق النار غدا إذا أعلن خامنئي أنه يرغب في ذلك
- الاحتلال يسرع من وتيرة الهدم في مخيم نور شمس ويدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى طولكرم
- الاحتلال يعيد إغلاق "الأقصى" ويشدّد حصاره للبلدة القديمة
* "القدس":
- أمريكا تهاجم وإيران تتوعد بالرد
- قتل العشرات من منتظري المساعدات
- تواصل هدم المنازل في مخيم نور شمس
- 30 انتهاكا جسيما للقانون الدولي بغزة والضفة
- 20 قتيلا و52 مصابا في هجوم إرهابي على كنيسة مار إلياس بدمشق
- قلق أميركي بالغ بشأن الساعات الـ48 المقبلة
- تعليمات جديدة من سلطة النقد لتنظيم وتسهيل الإيداعات النقدية