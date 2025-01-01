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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 23 يونيو 2025 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 51 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يمنح الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وسام نجمة الاستحقاق

- الرئيس يعزي بوفاة السفير التونسي

- "فتح" تؤكد الطابع المؤقت للوجود الفلسطيني في لبنان وتشدد على الشراكة اللبنانية - الفلسطينية في حفظ الأمن داخل المخيمات

- الاحتلال يصيب مواطنا في بيت فوريك ويقتحم الأقصى ويشدد من حصاره للبلدة القديمة

- "المطرقة الأميركية".. ضربة في الصميم لبرنامج إيران النووي

- لبنان يسعى لدرء مخاطر استدراجه إلى مواجهة أخرى

- ملك الأردن يؤكد ضرورة مواصلة الاهتمام الدولي بالأوضاع في غزة والضفة

- سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة لتنظيم وتسهيل الإيداعات النقدية في حسابات العملاء

* "الأيام":

- 51 شهيدا.. استهداف متواصل للمجوعين واستمرار التدمير في خان يونس وشمال القطاع

- واشنطن تعلن "تدمير" برنامج إيران النووي وطهران ترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل

- إسرائيل: نقبل وقف إطلاق النار غدا إذا أعلن خامنئي أنه يرغب في ذلك

- الاحتلال يسرع من وتيرة الهدم في مخيم نور شمس ويدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى طولكرم

- الاحتلال يعيد إغلاق "الأقصى" ويشدّد حصاره للبلدة القديمة

* "القدس":

- أمريكا تهاجم وإيران تتوعد بالرد

- قتل العشرات من منتظري المساعدات

- تواصل هدم المنازل في مخيم نور شمس

- 30 انتهاكا جسيما للقانون الدولي بغزة والضفة

- 20 قتيلا و52 مصابا في هجوم إرهابي على كنيسة مار إلياس بدمشق

- قلق أميركي بالغ بشأن الساعات الـ48 المقبلة

- تعليمات جديدة من سلطة النقد لتنظيم وتسهيل الإيداعات النقدية

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