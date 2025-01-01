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الطقس: أجواء حارة وارتفاعات متتالية على درجات الحرارة

الإثنين 23 يونيو 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وارتفاعات متتالية على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11صباحا إلى 4 مساء، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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