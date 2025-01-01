فرقة أمنية يقودها مغني راب تحتجز صحفيين أجانب في تل أبيب بحثا عن "الجزيرة" (شاهد)

قامت مجموعة أمنية تابعة لشرطة تل أبيب، بقيادة الناشط المتطرف ومغني الراب الإسرائيلي يوآف إلياسي، المعرف باسم "ذا شادو"، بفصل واحتجاز صحفيين أجانب عن زملائهم الإسرائيليين في موقع هجوم صاروخي إيراني صباح الأحد.



وقالت صحيفة "هارتس" إن المتحدث باسم شرطة المنطقة المركزية "وصل إلى مكان الحادث، وأفرج عنهم فورًا، بينما تواصلت نقابة الصحفيين في إسرائيل مع الشرطة عقب ورود بلاغ بالحادث، وأمرت الشرطة فرق الأمن بمنع التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية".



قال المصور مصطفى الحاروف، الذي يعمل لدى وكالة "الأناضول" التركية، إنه طُلب من الجميع إبراز بطاقاتهم، وقيل لهم: "الإسرائيليون - يمكنكم المرور، وليس الإسرائيليون - ابقوا".

وقال المصور الصحفي أورين زيف من منظمة "سيحا ميكوميت": "كنا على السطح، فأمرنا شرطي بالنزول. وفي الطريق، أمسك بنا فريق طوارئ وسألنا عن مكان الجزيرة. طُلب من المصورين الإسرائيليين المرور، بينما طُلب من الأجانب الانتظار. وقد أخذوا في الغالب بطاقات اعتماد المصورين العرب".







والجمعة، صرّح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرحي ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بأنه يجب على الصحافة الأجنبية الحصول على إذن مسبق من رقيب جيش الاحتلال الإسرائيلي لكل بثّ من داخل "إسرائيل" خلال زمن الحرب، مع أن الرقيب ليس له دور أو سلطة للقيام بذلك.



وأعلن الوزيران أنه "يجب على المراسلين الأجانب الراغبين في البث من إسرائيل خلال زمن الحرب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من رقيب جيش الدفاع الإسرائيلي - سواءً على البث نفسه أو موقعه".



وتابع الإعلان: "يُعدّ البثّ دون الحصول على التصريح المناسب من مناطق القتال أو الغارات الصاروخية جريمة جنائية وخرقًا للوائح الرقابة. لن نسمح بخروج وسائل الإعلام عن القانون خلال زمن الحرب".



تحدث مراسل أخبار "القناة 13" الإسرائيلية علي مغربي، عن عدة تدخلات في بثه من موقع غارة بطائرة مسيرة ألحقت أضرارًا بمبنى سكني في بيت شان، شمال الأراضي المحتلة.

قام شاب يرتدي قميصًا مكتوبًا عليه "الحرم القدسي الشريف بأيدينا" بحجب عدسة الكاميرا عدة مرات، وتجول حول المراسل، واقترب منه على الهواء وقال: "شعب كاذب".



وقال مغربي لصحيفة "هآرتس" إنه "طلب من الشاب عدة مرات التراجع، لكنه أزعجني مرارًا. كان شرطي بجانبي ينظر إليّ ولم يفعل شيئًا. بدا وكأنه يضحك من بعيد".



والخميس، تعرض مراسل قناة "كان" الناطقة بالعربية في الجنوب، نواف نباري، للاعتداء من قبل خمسة إسرائيليين في مركز "سوروكا" الطبي في بئر السبع بعد أن سمعوه يتحدث باللغة العربية على هاتفه مع منتج برنامجه الإذاعي.