رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقدم إيجازا أمنيا خلال جلسة سرية حول إيران والأسرى

القدس المحتلة/سما/

قدّم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إيجازا أمنيا خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، ووصف النشاط العسكري في إيران بأنه "نجاح".



وقال تساحي هنغبي: "الإنجازات التي تحققت في الحرب على إيران عظيمة، والبرنامج النووي عاد إلى العمل العملياتي لسنوات".

وأضاف: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في إيران"، مشيرًا إلى "التنسيق الوثيق مع الأمريكيين طوال هذه الفترة"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي الوقت نفسه، تناول هنغبي أيضا قضية الأسرى في غزة، قائلا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس حاليا خطة أخرى اقترحها المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

ويأتي ذلك بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المواجهة بين إيران وإسرائيل، حيث ضرب الجيش الأمريكي 3 مواقع نووية إيرانية فجر اليوم الأحد، وأعلن الرئيس الأمريكي أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل"، فيما توعدت إيران بالرد، مؤكدة بقاء باب الدبلوماسية مفتوحا.

وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" تنفيذ عملية خاصة أسفرت عن استعادة جثث ثلاثة أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.