إصابة أسرى فلسطينيين في سجن مجدو بشظايا صواريخ اعتراضية إسرائيلية أثناء التصدي لهجوم إيراني

رام الله/سما/

أعرب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الواردة حول إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة جراء تطاير شظايا عن صواريخ اعتراضية إسرائيلية.



وقال المركز في بيان: "بحسب المصادر، فإن شظايا صواريخ إسرائيلية اعتراضية انطلقت للتصدي لصواريخ إيرانية، اخترقت أجزاء من مباني سجن مجدو، وتسببت بإصابات مباشرة لعدد من الأسرى، بعضهم من المرضى، في ظل ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية".

وأكد أن "سلطات الاحتلال تواصل حتى اللحظة منع نقل المصابين إلى المستشفيات، وترفض توفير الرعاية الطبية لهم، وهو ما يعد انتهاكا فاضحا لأبسط حقوق الأسرى التي تكفلها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

وطالب المركز بالكشف الفوري عن أوضاع المصابين وأسمائهم، والسماح العاجل لمندوبي الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بزيارة سجن مجدو والاطلاع على أوضاع الأسرى فيه.

ودعا إلى فتح تحقيق دولي في الجريمة المركبة المتمثلة بالإهمال الطبي المتعمد وتعريض حياة الأسرى للخطر.

وحمل المركز "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى"، محذرا من استمرار الانتهاكات الجسيمة بحقهم، خاصة في ظل التصعيد العسكري الأخير.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم الآلاف من سكان قطاع غزة، ويُعانون ظروفا احتجازية هي الأخطر منذ عقود.