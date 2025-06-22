نتنياهو: قريبون جدا من القضاء على قدرات إيران وسنحقق أهدافنا بغزة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل والولايات المتحدة حققتا "إنجازات غير مسبوقة" في العملية العسكرية الجارية ضد إيران.

وأكد أن الهجوم الأخير يمثل نقطة تحول استراتيجية في المنطقة.

وأضاف نتنياهو، في سلسلة تصريحات متلفزة، أن ما يجري اليوم هو تنفيذ عملي لتعهد سابق له: "قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا ما نفعله اليوم". وشدد على أن النظام الإيراني "يسعى لتدميرنا، لكننا اليوم قريبون جدًا من القضاء على قدراته النووية والصاروخية".

ووجه نتنياهو شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"الصديق العظيم"، مشيدا في الوقت نفسه بما سماه "العمل المشرف" الذي نفذه الجيش الأميركي عبر قصف منشأة فوردو النووية، والذي تسبب في "إلحاق ضرر هائل" بها.

وأكد نتنياهو أن الحملة العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، لكنه أشار إلى أنها لن تستمر أكثر مما هو مطلوب، قائلا: "لن ننهي عمليتنا مبكرا، ولن نواصلها أكثر من اللازم". وأضاف: "سنقيم الأمور بدقة، ونعمل من أجل ضمان أن لا تشكل منشأة فوردو تهديدا علينا بعد الآن".

وفي إشارة إلى تداخل الجبهات، صرح نتنياهو بأن العملية الجارية ضد إيران "ستقربنا أيضا من تحقيق أهدافنا في غزة"، ملمحا إلى أن تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل تنعكس على سياقات أوسع في الصراع الإقليمي.