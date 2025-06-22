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البتناغون: الضربة الأمريكية دمرت الطموحات النووية الإيرانية

الأحد 22 يونيو 2025 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
البتناغون: الضربة الأمريكية دمرت الطموحات النووية الإيرانية



واشنطن/سما/

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية الليلة الماضية قضت على طموحات إيران النووية.


وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية دان كين يوم الأحد: "إن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يصر منذ أكثر من 10 سنوات بشكل متسق على أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا. بفضل القيادة الحاسمة والبعيدة النظر للرئيس ترامب والتزامه بمبدأ "السلام من خلال القوة"، تم تدمير الطموحات النووية الإيرانية. العديد من الرؤساء حلموا بضربة حاسمة ضد البرنامج النووي الإيراني، ولكن لم يتمكن أحد من تحقيق ذلك قبل الرئيس ترامب".


وأضاف: "بأمر من الرئيس ترامب، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتنفيذ ضربة في منتصف الليل على 3 منشآت نووية في إيران - فوردو، ونطنز، وأصفهان - بهدف تدمير أو إضعاف البرنامج النووي الإيراني بشكل جدي. وكما سيُظهر رئيس هيئة الأركان المشتركة، كانت هذه عملية استثنائية وساحقة".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تبحث عن الحرب، ولكن دعونا نوضح الأمر: سنتصرف بسرعة وحسم إذا تعرض شعبنا أو شركاؤنا أو مصالحنا للتهديد".


وشدد هيغسيت على أن الضربات على المنشآت في فوردو ونطنز وأصفهان تم التخطيط لها لأسابيع مع الحفاظ على السرية القصوى. وفقا لكلامه، فإن الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "قويا وواضحا".

وأضاف في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لم تهاجم أهدافا عسكرية أو مدنية في الأراضي الإيرانية.

كما حذر إيران من عواقب أي محاولة لهجوم إيراني انتقامي على القوات الأمريكية، موضحا: "سيكون من السيء جدا لإيران أو حلفائها محاولة مهاجمة القوات الأمريكية".

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