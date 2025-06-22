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إيران تستخدم صاروخ "خيبر" لأول مرة في ضرب "إسرائيل"

الأحد 22 يونيو 2025 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تستخدم صاروخ "خيبر" لأول مرة في ضرب "إسرائيل"



طهران/سما/

كشفت القوات المسلحة الإيرانية عن إطلاق صاروخ "خيبر" لأول مرة على إسرائيل في المرحلة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 3"، ردا على الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية.

 

وجاء في بيان الجيش الإيراني: "نفّذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنجاح الموجة العشرين من العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المنشآت العسكرية الإسرائيلية".

وأفاد قناة "سباه نيوز" بأنه تم خلال هذه العملية استخدام صاروخ "خيبر" لأول مرة، حيث تم إطلاقه نحو الأراضي الإسرائيلية.

وفي بيان له، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 3" التي شنها على مواقع في إسرائيل استخدمت تكتيكات جديدة.

وأشار البيان إلى أن الموجة الأخيرة شنت باستخدام الصواريخ طويلة المدى العاملة بالوقود السائل والصلب، وتكتيكات جديدة لاختراق الدرع الدفاعي للعدو ضد مطارات بن غوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي، وقواعد دعم النظام وطبقاته المختلفة، مراكز القيادة والسيطرة.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على الضربة الأمريكية لثلاثة مواقع نووية إيرانية الليلة الماضية.

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