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"إسرائيل" تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر

الأحد 22 يونيو 2025 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر



القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي وتعليق رحلات الطيران في أعقاب الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية الليلة الماضية، تحسبا لرد إيراني.


وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه "تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي - حتى أمام الإسرائيليين الذين كان من المفترض أن يصلوا على متن رحلات الإنقاذ".


وأشار الإعلام العبري إلى أن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي سيكون "حتى إشعار آخر وفقا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر، والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

وفي أول تصريح له بعد تنفيذ سلاح الجو الأمريكي هذه الضربة على إيران، وهو أول تدخل عسكري مباشر تعلن عنه الولايات المتحدة في هذه الحرب، هدّد ترامب إيران بشن هجمات "أكثر قسوة واتساعا" إذا لم تستجب للدعوات إلى السلام، وذلك بعد تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

وخرج ترامب في خطاب إلى الأمة عقب تعرض منشآت نووية إيرانية رئيسية لهجمات أمريكية وهي فوردو ونطنز وأصفهان.

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