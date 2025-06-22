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اختراق حساب هيئة التراث الإسرائيلية بصورة لخامنئي ورسالة إلى جميع قادة إسرائيل: قريبا! - سما الإخبارية

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اختراق حساب هيئة التراث الإسرائيلية بصورة لخامنئي ورسالة إلى جميع قادة إسرائيل: قريبا!

الأحد 22 يونيو 2025 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختراق حساب هيئة التراث الإسرائيلية بصورة لخامنئي ورسالة إلى جميع قادة إسرائيل: قريبا!



القدس المحتلة/سما/

اختُراق الحساب الرسمي لهيئة الآثار الإسرائيلية على منصة "إكس" ووجه من خلاله رسالة إلى القادة الإسرائيليين، في ظل المواجهة الحالية بين إيران وإسرائيل.

 

وجاء في تغريدة نشرت على الحساب صورة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وصورة لإطلاق صاروخ، مع تعليق: "قريبا، سيواجه جميع القادة الإسرائيليين عواقب جرائم الحرب التي ارتكبوها. لا شيء سيوقف اليوم الذي يُنتقم فيه انتقاما قاسيا من أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال الشنيعة".

يذكر أن وكالة وكالة "بلومبيرغ" كانت قد كشفت أن إيران تمكنت من الولوج إلى كاميرات المراقبة الخاصة في إسرائيل بهدف جمع معلومات استخباراتية فورية عن خصمها.

وقد صدر هذا الأسبوع تحذير صارم من أحد المسؤولين السابقين في الأمن السيبراني الإسرائيلي عبر الإذاعة العامة.

هذا وترافقت الحرب بين إسرائيل وإيران مع تصاعد ملحوظ في الهجمات السيبرانية.

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