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مدفيديف: دول عدة مستعدة الآن لتزويد إيران بالذخائر النووية

الأحد 22 يونيو 2025 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدفيديف: دول عدة مستعدة الآن لتزويد إيران بالذخائر النووية



موسكو/وكالات/

ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بالضربة الأمريكية لإيران مشيرا إلى انجرار واشنطن إلى نزاع جديد، و"استعداد بعض الدول لتقديم ذخائرها النووية لإيران".

 

وكتب مدفيديف في منشور على "التلغرام": متسائلا مالذي أفضى إليه هذا الهجوم الأمريكي الأخير على المنشأت الثلاثة النووية في إيران ومالذي جنت من وراءه، حيث يرى مدفيديف في منشوره أنها أدت لنتائج عكسية وزادت الأزمة تعقيدا بدلا من حلها.

وجاء في المنشور:"ماذا حققت الولايات المتحدة من ضرباتها الليلية لثلاثة مواقع في إيران؟:

البنية التحتية النووية الحرجة لم تتضرر أو تضررت بشكل طفيف.

تخصيب اليورانيوم، وإنتاج الأسلحة النووية مستقبلا سيصبح واقعيا.

دول عدة مستعدة الآن لتزويد إيران بالذخائر النووية مباشرة.

إسرائيل تحت التهديد... انفجارات وذعر وتصعيد.

الولايات المتحدة انجرت إلى نزاع جديد قد يتحول إلى عملية عسكرية برية.

النظام السياسي الإيراني لم يضعف بل على الأرجح أصبح أكثر قوة.

الالتفاف الشعبي حول القيادة الدينية في إيران تعزز، بل حشد تأييد معارضيه.

ترامب الذي جاء "كرئيس للسلام"، أشعل حربا جديدة للولايات المتحدة.

معظم دول العالم ترفض وتستنكر ممارسات الولايات المتحدة وإسرائيل.

جائزة نوبل للسلام أصبحت حلما بعيد المنال لترامب، رغم كل الفساد المحيط بمنح هذه الجائزة ... بداية موفقة.. تهانينا سيادة الرئيس!".

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