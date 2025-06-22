هنأه بقصف المنشئات النووية الإيرانية .. نتنياهو: ترامب يقود "العالم الحر" بشجاعة والقوة اولا ثم السلام ..

القدس المحتلة/سما/

أشاد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن "القوة تأتي أولا ثم يأتي السلام".

وكتب نتنياهو في تغريدة على منصة "إكس": "كثيرًا ما نقول أنا والرئيس ترامب: "السلام عبر القوة". أولًا تأتي القوة، ثم يأتي السلام. والليلة، تصرّف الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة بقوة كبيرة".

“أيها المواطنون الأعزاء في إسرائيل، إخوتي وأخواتي،

في عملية “الأسد الصاعد” حققنا معًا إنجازات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.

تتذكرون أنه منذ بداية العملية، وعدتكم بأن منشآت إيران النووية سيتم تدميرها، بطريقة أو بأخرى.

وقد تم الإيفاء بهذا الوعد.

قبل وقت قصير، وبالتنسيق الكامل بيني وبين الرئيس ترامب، وبالتنسيق العملياتي الكامل بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، شنت الولايات المتحدة هجومًا على المنشآت النووية الثلاث في إيران: فوردو، نطنز، وأصفهان.

وبذلك واصلت الولايات المتحدة، وبقوة عظيمة، الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي والموساد على البرنامج النووي الإيراني، ذلك البرنامج الذي كان يهدد وجودنا ذاته، ويُعرض سلام العالم بأسره للخطر.

مباشرة بعد إتمام العملية، اتصل بي الرئيس ترامب. كانت مكالمة دافئة جدًا، ومؤثرة للغاية.

هنأني، وهنأ جيشنا، وهنأ شعبنا.

وأنا بدوري هنأته، وهنأت طياري الولايات المتحدة، والشعب الأمريكي.

الرئيس ترامب يقود العالم الحر بشجاعة. إنه صديق عظيم لإسرائيل، صديق لا مثيل له.

باسمي، وباسم جميع مواطني إسرائيل، وباسم الشعب اليهودي كله، أتوجه له بالشكر من أعماق قلبي.