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الحوثيون يهددون باستهداف السفن الأمريكية إذا شاركت واشنطن في هجمات على إيران

السبت 21 يونيو 2025 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يهددون باستهداف السفن الأمريكية إذا شاركت واشنطن في هجمات على إيران



صنعاء/سما/

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن في بيان بثه التلفزيون اليوم السبت إن الجماعة ستستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر إذا شاركت الولايات المتحدة في هجمات إسرائيلية على إيران.

وقالت المتحدث “في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر”.

وشنت الولايات المتحدة هجمات مكثفة على الجماعة هذا العام، قبل أن يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بعد اتفاق الجانبين على وقف لإطلاق النار لا يستهدف بموجبه أي من الطرفين الآخر.

وقالت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي إنها نفذت هجمات على إسرائيل بالتنسيق مع طهران، وهي المرة الأولى التي تُعلن فيها الجماعة المتحالفة مع إيران عن مثل هذا التعاون في شن هجمات.

ودأب الحوثيون على شن هجمات على إسرائيل، جرى اعتراض معظمها، في ما تصفه بأنها حملة دعم للفلسطينيين في غزة خلال الحرب المستمرة هناك منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ونفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات ردا على الحوثيين.

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