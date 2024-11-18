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فيدان: "إسرائيل" تجر المنطقة إلى كارثة شاملة بمهاجمتها إيران

السبت 21 يونيو 2025 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان: "إسرائيل" تجر المنطقة إلى كارثة شاملة بمهاجمتها إيران



أنقرة/سما/

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في قمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول اليوم، من أن إسرائيل تجر المنطقة إلى كارثة شاملة بمهاجمتها إيران.

وقال فيدان خلال الكلمة: "ندين الهجمات الإسرائيلية على إيران، وهي غير شرعية وغير قانونية.. نبذل قصارى جهدنا لإيجاد حلول جذرية لما تقوم به إسرائيل".

وأضاف: "في ظل رئاستها الدورية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، ستواصل تركيا رفع صوت العالم الإسلامي، ومنح الأولوية لإرساء العدالة العالمية والوقوف بحزم في وجه الظلم".

وشدد على "أن إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة كارثة شاملة بمهاجمتها جارتنا إيران.. المجازر الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، مستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وكل مناطق فلسطين".

وتابع قائلا: "نثمن ما قامت به قطر ومصر في مجال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن".

وانطلقت اليوم في إسطنبول قمة الـ51 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتعقد اليوم الجلسة الخاصة التي طلبت إيران عقدها، ضمن إطار الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم، ومن المتوقع أن تحضر جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هذا الاجتماع المغلق.

#اسرائيل #ايران

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