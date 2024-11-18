بوتين: مخاوف "إسرائيل" تجاه إيران يمكن تبديدها

موسكو/سما/

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه إذا كانت لدى إسرائيل مخاوف تجاه إيران فيجب تبديدها، مشيرا إلى توفر الإمكانيات اللازمة لذلك.



وقال الرئيس الروسي في مقابلة أجرتها معه قناة "سكاي نيوز عربية" خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يوم أمس: "إذا كانت لدى إسرائيل أي مخاوف بشأن إيران فيجب تبديدها، وهناك إمكانيات لتحقيق ذلك".



وأضاف: "من وجهة نظري هناك صيغ وإمكانيات لتبديد هذه المخاوف، كما قلت سابقا".

وأكد أن موسكو تجري اتصالات مع الجانب الإيراني بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع.

وأشار إلى أنه "من الممكن التوصل إلى حلول مقبولة بالنسبة لإيران وإسرائيل وهناك نقاط تلاق ممكنة للتسوية بينهما".