‏القناة 12 الإسرائيلية: اغتيال 17 عالما نوويا إيرانيا حتى الآن

القدس المحتلة/سما/

أفادت ‏القناة 12 الإسرائيلية باغتيال 17 عالما نوويا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر 13 يونيو الحالي.



وذكرت القناة أن هؤلاء العلماء قتلوا في عدة هجمات شنتها القوات الإسرائيلية جوا وكذلك بواسطة سيارات مفخخة في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت مصادر لوكالة "مهر" اليوم السبت بمقتل العالم النووي الإيراني الدكتور سيد إيثار طباطبائي قمشه، الذي يعد أحد أبرز علماء إيران النوويين، إثر هجوم استهدف منزله السكني في محافظة أصفهان، خلال سلسلة ضربات إسرائيلية دقيقة استهدفت مواقع حساسة مرتبطة بالبرامج النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية.

وحسب المعلومات، فإن زوجة العالم النووي منصورة حاجي ‌سالم لقيت مصرعها أيضا في الهجوم ذاته. وأكدت مصادر قريبة من الحرس الثوري الإيراني نبأ الاغتيال، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو منفذيها.

ويُعد طباطبائي من الكوادر الفنية المحورية في مشاريع إيران النووية، إلا أن تفاصيل نشاطه العملي كانت تخضع لدرجة عالية من السرية.

وكانت القناة الإسرائيلية كشفت في تقرير يوم أمس عن تفاصيل "عملية نارنيا" التي هدفت إلى تصفية عشرة علماء نوويين بالتزامن مع الهجوم الجوي الصاروخي.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد شن عملية عسكرية واسعة النطاق فجر 13 يونيو، استهدفت خلالها الطائرات الحربية مواقع عسكرية ومنشآت البرنامج النووي الإيراني.

وشملت الضربات موجات متتالية في مناطق مختلفة بإيران بما فيها العاصمة طهران، أسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس أركان الجيش الإيراني وقائد فيلق الحرس الثوري، بالإضافة إلى عدة علماء نوويين.