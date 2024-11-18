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الأمن السوري يقبض على ابن عم الأسد عبر عملية "أمنية محكمة"

السبت 21 يونيو 2025 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن السوري يقبض على ابن عم الأسد عبر عملية "أمنية محكمة"



دمشق/سما/

تمكن جهاز الاستخبارات العامة السورية من استدراج وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد في عملية أمنية محكمة، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية.


وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية: "في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد".


وأضاف البيان: "نُفذت هذه العملية بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح تعكس هذه الخطوة التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة".

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