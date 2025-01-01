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إيران تنشر مشاهد لإطلاق مسيرات "آرش 1 و2" على "إسرائيل"

السبت 21 يونيو 2025 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تنشر مشاهد لإطلاق مسيرات "آرش 1 و2" على "إسرائيل"



طهران/سما/

نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد لإطلاق طائرات مسيرة من نوعي "آرش 1" و"آرش 2"، استخدمها الجيش الإيراني في قصف إسرائيل.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ18 من عملية "الوعد الصادق 3" باستخدام طائرات مسيرة من طراز آخر، مؤكدا أنها استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية ومراكز دعم عملياتي تابعة لها.


وصرح الحرس الثوري في بيان رسمي: "تم إطلاق وابلٍ كثيف من الطائرات المسيرة الانتحارية والهجومية من طراز (شاهد 136)، بالإضافة إلى صواريخ دقيقة التوجيه".

وأضاف البيان: "ستتواصل عمليات القصف المدمجة بين الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل منتظم ودقيق"

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