أغنية عن قصف إيران لتل أبيب تشعل مواقع التواصل: الآن تشعرون بالرعب مثل الفلسطينيين (فيديو)

وعبر حسابه على منصة "إكس"، نشر لوكاس غيج، وهو يعرف عن نفسه بأنه "جندي مخضرم في مشاة البحرية الأمريكية. كاتب. ناشط" الأغنية، قائلا إنه هو من ألفها.

وجاء في كلمات الأغنية: "

بوم بوم بوم

بوم بوم بوم

بوم بوم تل أبيب

هذا ما ستحصلون عليه

لكل أعمالكم الشريرة

بوم بوم بوم

بوم بوم تل أبيب

لقد جلبتم هذا على أنفسكم

حان وقت النزيف

بوم بوم بوم

بوم بوم تل أبيب

هذا ما ستحصلون عليه

جزاء أعمالكم الشريرة

كنتم تسخرون من الأطفال القتلى

لكنكم الآن تُضربون

الصواريخ الإيرانية تُضيء أفقكم بالكامل

وتصرخون أنتم الضحايا

وتقولون إنكم لم تبدأوا هذا

لكن العالم كله يرى أن أكاذيبكم متخلفة

الآن تشعرون بالرعب مثل الفلسطينيين

ما هو شعوركم وأنتم تُسقطون القنابل على مدنييكم؟ كان بإمكانكم تجنب كل هذا لو أردتم لكن البشرية لم تتوقع أبدا حسن سلوككم أيها اليهود (على حد تعبير كاتب الأغنية، ولاقت هذه العبارة انتقادات)".

وتفاعل النشطاء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الأغنية، حيث على حساب غيج فقط شاهدها أكثر من 3.5 مليون حساب، وأبدى الكثيرون إعجابهم بالأغنية و"صحة" كلماتها، وسط المواجهة بين إسرائيل وإيران، وسقوط صواريخ إيرانية في المدن الإسرائيلية بشكل شبه يومي منذ بدء تبادل الضربات بين الطرفين، ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف الإسرائيليين.

وكتب أحدهم معلقا: "تحمل أغنية "بوم بوم تل أبيب" رسالة قوية وصوتًا صادقًا يعكس مشاعر الناس في مواجهة الظلم. كلماتها مؤثرة، وأداؤها مفعم بالحماس والأمل"، وأضاف آخر: شكرا لك.. أشعر أن روحي بدأت تتعافى بعد عامين من رؤية الأطفال يُفجّرون إربا إربا"، وعلق آخر: ""الإنسانية تدين لك بالامتنان.. شكرا لك على هذا المقطع الموسيقي الجذاب"، وجاء في أحد التعليقات: "بالإضافة إلى كونها أغنية جيدة، تحتوي أغنية "بوم، بوم، تل أبيب" على العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي ستبقى خالدة، ولهذا السبب تستحق الأغنية دراسة جادة للحصول على جائزة غرامي".

في حين انتقده البعض على عبارة كلمة "اليهود"، قائلين إنه يجب أن يستبدلها بكلمة "الصهاينة"، حيث قال أحدهم في تعليقه: ""هذه الأغنية رائعة ، أتمنى لو أنك قلت صهاينة بدلا من يهود".

جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية شنت يوم الجمعة هجوما استهدفت فيه مجموعة من المدنيين الفلسطينيين بالقرب من دوار درابيه في حي النصر غرب مدينة غزة.

وهو ما وثقه مقطع فيديو يحتوي على مشاهد قد تكون قاسية على البعض.

وأفادت مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا مصرعهم إثر القصف الإسرائيلي، وأصيب العشرات.

وقتل 70 شخصا من أهالي غزة اليوم الجمعة بغارات جوية وإطلاق نار بمناطق متفرقة بقطاع غزة، غالبيتهم في مجزرة بحق منتظري المساعدات، وسط أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء ما يوصف بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل منذ 21 شهرا.