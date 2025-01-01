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واشنطن تعزز وجودها العسكري في البحر المتوسط بخمس مدمرات صاروخية

السبت 21 يونيو 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعزز وجودها العسكري في البحر المتوسط بخمس مدمرات صاروخية



واشنطن/سما/

أفاد موقع USNI News المتخصص في الشؤون البحرية بأن الولايات المتحدة نشرت خمس مدمرات مزودة بأنظمة دفاعية في البحر المتوسط، في إطار تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط.


وذكر الموقع نقلا عن مصدر عسكري أن المدمرتين USS Paul Ignatius وUSS Oscar Austin، اللتين كانتا متمركزتين في قاعدة روتا البحرية بإسبانيا، دخلتا البحر المتوسط لتنضما إلى ثلاث مدمرات أخرى هي USS Arleigh Burke، USS Thomas Hudner، وUSS The Sullivans.

وأشار المصدر إلى أن جميع هذه السفن الخمس تمتلك القدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.

وأضاف أن مدمرتين أمريكيتين أخريين، هما USS Forrest Sherman وUSS Truxtun، تنفذان في الوقت الراهن عمليات في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، أعلنت البحرية الأمريكية يوم الجمعة أن واشنطن سترسل إلى أوروبا مجموعة قتالية بحرية تقودها حاملة الطائرات USS Gerald Ford، على أن تغادر الميناء الأمريكي يوم الثلاثاء 24 يونيو.

كما صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "نوفوستي" الروسية يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة بصدد إرسال مجموعة قتالية بقيادة حاملة الطائرات USS Nimitz إلى منطقة القيادة المركزية (CENTCOM) في الشرق الأوسط، بهدف حماية القوات الأمريكية هناك.

وأكد المسؤول أن البحرية الأمريكية تواصل كذلك تنفيذ عمليات في شرق البحر المتوسط خدمةً للمصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة.

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