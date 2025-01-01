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"جسد جريح بإرادة حديدية".. أول كلمات شمخاني على "إكس" بعد محاولة اغتياله

السبت 21 يونيو 2025 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جسد جريح بإرادة حديدية".. أول كلمات شمخاني على "إكس" بعد محاولة اغتياله



طهران/سما/

نشر علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، أول تعليق له على منصة "X" بعد نجاته من محاولة اغتياله خلال الهجوم الإسرائيلي على طهران يوم الجمعة الماضي.

 وكتب شامخاني: "قدّر الله أن أبقى بجسدٍ جريح، فسأظل دائما سبب عداء الأعداء، وهو يعلم جيدا سبب ذلك، وأنا أعلم أيضًا! مستعدٌ لأن أُضحّى مئة مرة فداءً للشعب الإيراني"،

وأضاف "قتال أمة مليئة بالأمل والعزّة هو لعبٌ بنارٍ لن تترك للعدو إلا الرماد.. ويوم النصر المشرق قريب في ضوء ابتسامات الشهداء".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فقد تجاوز شمخاني مرحلة الخطر المباشر وأصبح وضعه الصحي مستقرا نسبيا بعد خضوعه لسلسلة إجراءات طبية معقدة استمرت لعدة أيام، حيث أوضح الأطباء أن إصابته نتجت عن انفجار شديد تسبب في أضرار جسيمة، مشيرين إلى تمكنهم من السيطرة على معظم الإصابات مع استمرار بعض المضاعفات في الأعضاء الداخلية التي لا تزال تشكل تهديدًا لحياته.

يذكر أن شمخاني يعد من أبرز الشخصيات العسكرية المؤثرة في صناعة القرار الإيراني بصفته المستشار العسكري للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

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