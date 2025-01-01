مدفيديف يحذر من تحول النزاع بين إسرائيل "المدللة" وإيران إلى مواجهة عالمية

موسكو/وكالات/

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من تحول النزاع بين إسرائيل وإيران إلى مواجهة عالمية، لافتا إلى أن أضراره لن تطال روسيا.

وكتب مدفيديف على "تلغرام": "بقدر ما قد يبدو ذلك معقدا، إلا أن كل هذه الفوضى بين إسرائيل وإيران من الواضح أنها لا تضر بمصالحنا".

وأضاف: "معظم الأمريكيين لا يعرفون أين تقع أوكرانيا المحتضرة، وفريق ترامب الذي لا يرغب أبدا في إنفاق الأموال على نزاع غريب عن بلاده أصبح الآن تحت ضغط شديد. لكن الأمر مختلف عندما يتعلق بإسرائيل الحبيبة... الآن دعهم يتعاملون مع مشروعهم المدلل، هناك خطر واحد واضح فقط، وهو تحول النزاع في الشرق الأوسط إلى مواجهة عالمية وهو ما يتحدث عنه ترامب باستمرار، بالمناسبة".