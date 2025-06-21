كاتس: اغتلنا قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني في شقة بقلب طهران

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت اغتيال قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني في شقة بقلب العاصمة طهران.

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وقال كاتس في بيان إن "سعيد إيزادي، قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني الذي موّل وسلّح "حماس" استعدادا لمجزرة 7 أكتوبر، تم القضاء عليه في شقة في قلب طهران".

وأضاف: "إنجاز عظيم للمخابرات الإسرائيلية وسلاح الجو. العدالة للقتلى والمختطفين"، محذرا من أن "يد إسرائيل ستطال كل أعدائها".

وكانت طائرة إسرائيلية مسيّرة نفذت أمس الجمعة هجوما استهدف مبنى سكني وسط طهران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستهدف في الهجوم هو عالم نووي، فيما قالت قناة "إيران انترناشيونال" إن المسيرة استهدفت شقة هي عبارة عن مجمع لقوات "الباسيج" الخاضعة لقيادة الحرس الثوري الإيراني.