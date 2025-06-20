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إيران تضرب "إسرائيل" (فيديو)

السبت 21 يونيو 2025 03:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تضرب "إسرائيل" (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أصوات انفجارات ضخمة سمعت في تل أبيب بعد إطلاق إيران 5 صواريخ على وسط إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن موجة الصواريخ الإيرانية كانت موجهة لمنطقة المركز بتل أبيب الكبرى.

وأظهر مقطع فيديو متداول سقوط صاروخ واحد في تل أبيب الكبرى.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في موقع وسط إسرائيل والإسعاف يتوجه إلى المنطقة.

كما اندلع حريق كبير نتيجة سقوط شظايا صواريخ اعتراضية على مبني في مدينة حولون جنوبي تل أبيب وسط إسرائيل.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن سلاح الجو اعترض مسيرتين بعد منتصف الليلة وفجر اليوم تسللتا نحو حيفا وشمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن فرق الإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى غوش دان بعد اندلاع حريق في مبنى من 3 طوابق.

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