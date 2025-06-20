  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصفدي: "إسرائيل" تدفع المنطقة لمزيد من الصراع والتوتر

السبت 21 يونيو 2025 03:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: "إسرائيل" تدفع المنطقة لمزيد من الصراع والتوتر



عمان/سما/

 قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن إسرائيل تدفع المنطقة تجاه مزيد من الصراع والتوتر، بينما يجري العمل عربيا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي يضمن الأمن للجميع.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في مدينة إسطنبول، برئاسة الصفدي، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته.

وعقب انتهاء الاجتماع تحدث الصفدي للصحافيين قائلا: “هنالك موقف عربي واضح كنا أكدناه سابقا وأكدناه اليوم، يجب العمل فورا على وقت العدوان، وثانيا العودة إلى المفاوضات، والتوصل لحلّ سياسي للملف النووي الإيراني”.

وبشأن جلسة اليوم قال الصفدي: “نحن في المنطقة العربية نؤكد أن إسرائيل هي التي تدفع المنطقة تجاه المزيد من الصراع والتوتر”.

“بينما نعمل نحن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي يضمن الأمن للجميع”، وفق حديث الصفدي.

ويُعقد الاجتماع العربي الطارئ على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنطلق أعماله السبت في إسطنبول، ويستمر يومين، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

هآرتس: ليتذكر شعب إسرائيل أن حياته عسل مقارنة بسارة نتنياهو وابنها الذي أجل زواجه بسببايران

بلومبرغ: إيران استطاعت الولوج إلى كاميرات المنازل والتجسس داخل إسرائيل

باحث إسرائيلي: ترمب متردد.. وولي العهد السعودي يؤثر على قراره الأخير

سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل "عملنا القذر" في إيران (شاهد)

دمار واسع واستهداف لمؤسسات استراتيجية..ايران تقصف وسط وشمال وجنوب اسرائيل بالصواريخ

الأخبار الرئيسية

photo_2025-06-21_01-27-49

إيران تضرب "إسرائيل" (فيديو)

6855d0a54c59b7345d14c8f6

ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف

685586a24236040e5c707b5c (1)

مع إعلان "إسرائيل" استخدام إيران لصاروخ متعدد الرؤوس الحربية.. إليكم أبرز وأقوى الصواريخ الإيرانية

photo_2025-06-20_19-45-15

عشرات الشهداء في غارات متفرقة بغزة.. واستهداف منتظري المساعدات

photo_2025-06-20_19-40-00

كمين للقسام شرق خان يونس يوقع ضابطا وجنديا إسرائيليين قتلى (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية