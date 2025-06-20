شهيد وإصابات في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت/سما/

استُشهد شخص وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وبحسب الوكالة، شنّت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات مساء اليوم استهدفت عددًا من المناطق في جنوب لبنان، من بينها المنطقة الواقعة بين شبيل والسريرة، ومنطقة تومات نيحا، والمحمودية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة أن قوة من الجيش اللبناني وفرق الهندسة، بمواكبة من قوة تابعة لقوات “اليونيفيل”، توجهت مساء اليوم إلى منطقة كركزان شمال شرق بلدة ميس الجبل، لاستعادة جرافة احتجزتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم. لكن المهمة تعثرت نتيجة تعذر الاتصالات مع اللجنة الخماسية، ما أدى إلى انسحاب القوة، أعقبه إطلاق القوات الإسرائيلية رشقات نارية في الهواء.

وفي وقت سابق من اليوم، استُشهد شخص في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة العباسية في قضاء صور. وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية وقوع الشهيد نتيجة الغارة.

كما استهدفت طائرة مسيّرة أخرى سيارة كانت مركونة إلى جانب الطريق في بلدة الهبارية الجنوبية، إلا أن السيارة كانت خالية، ولم تسفر الغارة عن إصابات.

وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية في جنوب لبنان بشكل شبه يومي، رغم اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التجريف وتتواجد في خمس نقاط جنوبية داخل الأراضي اللبنانية، في خرق واضح للاتفاق