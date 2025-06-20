  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا: المسألة النووية الإيرانية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية

السبت 21 يونيو 2025 03:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: المسألة النووية الإيرانية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية



باريس/سما/

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، أن المسألة النووية الإيرانية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.

وقال في تصريح صحافي بمدينة جنيف السويسرية، إنه اجتمع مع وزراء خارجية بريطانيا ديفيد لامي، وألمانيا يوهان فادفول، لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط وحلّ القضايا الأمنية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

وعقد في جنيف مساء الجمعة اجتماع ضمّ وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى كايا كالاس الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الإقليمية وخاصة الملف النووي الإيراني والتصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.

وأضاف بارو: “أردنا بدء الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني (عباس عراقجي) لأننا نعتقد أنه لا حلّ عسكري نهائي للقضية النووية الإيرانية”.

وتابع: “حلّ هذه القضية لا يمكن أن يتم إلا من خلال المفاوضات”.

واعتبر بارو أن البرنامج النووي الإيراني “لأغراض عسكرية”، وأن ذلك يشكل “تهديدا وجوديا” لدول المنطقة بما فيها إسرائيل، وللدول الأوروبية.

ولفت إلى أن دعم إيران للجماعات الإرهابية ولروسيا بالمسيّرات والاعتقال التعسفي للمواطنين الأوروبيين يشكل مشكلة لهم.

وأعرب الوزير الفرنسي عن توقعاته بأن تكون الحكومة الإيرانية منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حلّ تفاوضي للصراع الذي بدأ بالهجوم الإسرائيلي على إيران.

بدوره، صرح وزير الخارجية البريطاني بأن موقفهم في المحادثات كان واضحًا، وهو أن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية.

وأكد لامي استعدادهم لمواصلة المحادثات والمفاوضات مع إيران، داعيا طهران أيضا إلى مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

هآرتس: ليتذكر شعب إسرائيل أن حياته عسل مقارنة بسارة نتنياهو وابنها الذي أجل زواجه بسببايران

بلومبرغ: إيران استطاعت الولوج إلى كاميرات المنازل والتجسس داخل إسرائيل

باحث إسرائيلي: ترمب متردد.. وولي العهد السعودي يؤثر على قراره الأخير

سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل "عملنا القذر" في إيران (شاهد)

دمار واسع واستهداف لمؤسسات استراتيجية..ايران تقصف وسط وشمال وجنوب اسرائيل بالصواريخ

الأخبار الرئيسية

photo_2025-06-21_01-27-49

إيران تضرب "إسرائيل" (فيديو)

6855d0a54c59b7345d14c8f6

ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف

685586a24236040e5c707b5c (1)

مع إعلان "إسرائيل" استخدام إيران لصاروخ متعدد الرؤوس الحربية.. إليكم أبرز وأقوى الصواريخ الإيرانية

photo_2025-06-20_19-45-15

عشرات الشهداء في غارات متفرقة بغزة.. واستهداف منتظري المساعدات

photo_2025-06-20_19-40-00

كمين للقسام شرق خان يونس يوقع ضابطا وجنديا إسرائيليين قتلى (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية