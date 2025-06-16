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الثوري الإيراني: قصفنا في الموجة 17 اليوم مواقع عسكرية إسرائيلية تستهدف غزة ولبنان واليمن وإيران

الجمعة 20 يونيو 2025 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الثوري الإيراني: قصفنا في الموجة 17 اليوم مواقع عسكرية إسرائيلية تستهدف غزة ولبنان واليمن وإيران



طهران/سما/

أصدر الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، بيانا بشأن الموجة السابعة عشرة من الهجمات المركّبة على إسرائيل.


وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه:

 تم تنفيذ الموجة السابعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" في عموم الأراضي المحتلة، مستهدفةً مجموعة من الأهداف، من بينها: المراكز العسكرية، الصناعات الدفاعية، مراكز القيادة والسيطرة، الشركات الداعمة للعمليات العسكرية للكيان، وقاعدتا "نواتيم" و"حتسريم" الجويتان.
هذه المواقع كانت منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" محور الشر ضد أبناء غزة المظلومين، ولبنان، واليمن، وكذلك في الحرب المفروضة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
النيران المكثفة والدقة العالية في الاستهداف داخل مدن تل أبيب، حيفا، وبئر السبع تؤكد أن القدرة الهجومية للصواريخ الباليستية تتصاعد حتى يتم الاقتصاص الكامل من العصابة الإجرامية التابعة لهذا الكيان.
إن تلاحم وصمود الشعب الإيراني في ملحمة "الغضب والنصر" اليوم، إلى جانب رسائل الدعم المشجعة من أبناء الوطن في الخارج، ومساندة الشعوب الحرة، وفصائل المقاومة، والمراجع العظام، قد ضاعفت من عزيمة وإرادة جنود إيران الإسلامية البواسل في هذا الدفاع المقدس.
ودوّت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل في وقت سابق من اليوم، عقب إطلاق صواريخ من إيران.

وجاء ذلك تزامنا مع منشور للمرشد الإيراني علي خامنئي جاء فيه: "العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه؛ إنّه ينال قصاصه الآن".

وتداولت وسائل الإعلام مقاطع مصورة تظهر انفجارات عنيفة في عدد من المناطق، بما في ذلك مدينة حيفا، كما نشرت عبر منصات إعلامية مشاهد توثق الأضرار التي خلّفها وصول الصواريخ الإيرانية إلى أهداف داخل إسرائيل.

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