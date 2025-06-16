كلينتون ينتقد نتنياهو: يقاتل إيران ليبقى في السلطة إلى الأبد

واشنطن/سما/

وجه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "يخوض الحرب ضد إيران ليبقى في منصبه إلى الأبد".



وخلال استضافته في البرنامج الحواري الأمريكي "ذا ديلي شو"، تناول اللقاء سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والحرب المحتملة مع إيران، وتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي وصف بها نفسه بـ"صانع السلام".



وتحدث كلينتون بداية عن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، قبل أن ينتقل إلى الملف الإيراني، قائلا: "لا أحد يتحدث الآن عن مفاوضات سلام في الشرق الأوسط، لأن الإسرائيليين، في عهد نتنياهو، لا ينوون منح الفلسطينيين دولة. ويبدو أن الفلسطينيين باتوا منقسمين ومنهكين إلى حد يصعب معه تنظيم أنفسهم لتحقيق ذلك الهدف، فيما يبدو أن ترامب يوافق على أنه لا حاجة لأن تكون لهم دولة. لكنك أيضا لا تريد كارثة".

وأضاف: "نتنياهو يسعى منذ سنوات إلى الحرب مع إيران، لأنها وسيلته للبقاء في منصبه إلى الأبد. لقد شغل المنصب معظم السنوات العشرين الأخيرة. لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى تهدئة الأوضاع، وآمل أن يقوم الرئيس ترامب بذلك، كما آمل أن يفعل ذلك كل من هو في موقع المسؤولية".

وشدد كلينتون على "أننا بحاجة إلى طمأنة حلفائنا في الشرق الأوسط بأننا سنقف إلى جانبهم ونحميهم، لكن اختيار خوض حروب غير مُعلنة، يكون ضحاياها في الغالب من المدنيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالصراع، ويريدون فقط أن يعيشوا حياة طبيعية – ليس هو الطريق للحل".

وفي ما يخص البرنامج النووي الإيراني، قال كلينتون: "هل أعتقد أنه يجب علينا منع إيران من الحصول على سلاح نووي؟ بالتأكيد. لقد حاولت ذلك بنفسي، وحققنا قدرًا من النجاح. لكن لا داعي لسفك كل هذا الدم من المدنيين الأبرياء، الذين لا يملكون وسيلة لحماية أنفسهم، ويريدون فقط فرصة للعيش".