  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتس: نعيم قاسم لم يتعلم الدرس من أسلافه

الجمعة 20 يونيو 2025 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: نعيم قاسم لم يتعلم الدرس من أسلافه



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم قائلا إنه لم يتعلم الدرس من أسلافه، وأن على "حزب الله" أن يتوخى الحذر.


وكتب كاتس عبر منصة "إكس": "الأمين العام لحزب الله لم يتعلم درسا من أسلافه، ويهدد بالتحرك ضد إسرائيل وفقا لتعليمات الديكتاتور الإيراني"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووجه تهديدا إلى "حزب الله" قائلا: "أقترح على الوكيل اللبناني أن يتوخى الحذر ويفهم أن إسرائيل قد نفد صبرها مع الإرهابيين الذين يهددونها. إذا وجد إرهاب، فلن يكون هناك حزب الله".


وقصد كاتس بأسلاف قاسم، الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 سبتمبر 2024، بغارات على مقر الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبعد اغتيال نصرالله، عين "حزب الله" هاشم صفي الدين أمينا عاما، إلا أن إسرائيل اغتالته أيضا بغارات جوية يوم العاشر من أكتوبر 2024.

وكان قاسم أصدر مساء أمس الخميس بيانا أكد فيه أن الحزب "ليس على الحياد بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل أمريكا وعدوانها ومعها الغدة السرطانية إسرائيل والمستكبرون".

#كاتس

الأكثر قراءة اليوم

قطر : سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة “العيديد” ألامريكية كإجراء احترازي ودعوة الموظفين بتوخي الحذر الشديد

رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة وسنكشف عنها قريبا

البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين” إذا ما أعطى خامنئي أمرا بذلك

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

هآرتس: ليتذكر شعب إسرائيل أن حياته عسل مقارنة بسارة نتنياهو وابنها الذي أجل زواجه بسببايران

بلومبرغ: إيران استطاعت الولوج إلى كاميرات المنازل والتجسس داخل إسرائيل

الأخبار الرئيسية

photo_2025-06-20_19-45-15

عشرات الشهداء في غارات متفرقة بغزة.. واستهداف منتظري المساعدات

photo_2025-06-20_19-40-00

كمين للقسام شرق خان يونس يوقع ضابطا وجنديا إسرائيليين قتلى (فيديو)

685578ff4236040f7b7308eb

الثوري الإيراني: قصفنا في الموجة 17 اليوم مواقع عسكرية إسرائيلية تستهدف غزة ولبنان واليمن وإيران

20250616145048reup-2025-06-16t144830z_986815487_rc2q3faora1j_rtrmadp_3_iran-nuclear.h-730x438

نيويورك تايمز: ترامب منح نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار.. هل هذه خدعة جديدة لإيران مثل مسرحية المفاوضات؟

"زامير" : على البلاد الاستعداد “لأيام صعبة وحملة طويلة” في الحرب مع إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية