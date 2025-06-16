كاتس: نعيم قاسم لم يتعلم الدرس من أسلافه

القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم قائلا إنه لم يتعلم الدرس من أسلافه، وأن على "حزب الله" أن يتوخى الحذر.



وكتب كاتس عبر منصة "إكس": "الأمين العام لحزب الله لم يتعلم درسا من أسلافه، ويهدد بالتحرك ضد إسرائيل وفقا لتعليمات الديكتاتور الإيراني"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووجه تهديدا إلى "حزب الله" قائلا: "أقترح على الوكيل اللبناني أن يتوخى الحذر ويفهم أن إسرائيل قد نفد صبرها مع الإرهابيين الذين يهددونها. إذا وجد إرهاب، فلن يكون هناك حزب الله".



وقصد كاتس بأسلاف قاسم، الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 سبتمبر 2024، بغارات على مقر الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبعد اغتيال نصرالله، عين "حزب الله" هاشم صفي الدين أمينا عاما، إلا أن إسرائيل اغتالته أيضا بغارات جوية يوم العاشر من أكتوبر 2024.

وكان قاسم أصدر مساء أمس الخميس بيانا أكد فيه أن الحزب "ليس على الحياد بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل أمريكا وعدوانها ومعها الغدة السرطانية إسرائيل والمستكبرون".