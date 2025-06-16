نائب أمريكي يتهم سائقا بمحاولة دهسه حاملا علم فلسطين (فيديو)

أفاد عضو الكونغرس الأمريكي ماكس ميلر بأن سائقا يحمل علم فلسطين اصطدم بسيارته أثناء القيادة وأجبرها على الخروج عن الطريق.
وقال ميلر في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "هذا الصباح بينما كنت في طريقي إلى العمل، قرر رجل مختل عقليا أن يضغط بجنون على بوق سيارته ويحاول إجبار سيارتي على الخروج من الطريق عندما فشل في لفت انتباهي لعرض علم فلسطين".
وأضاف عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو: "لقد كان يصرخ الموت لإسرائيل والموت لي، وأراد قتلي وقتل عائلتي. الحمد لله أن ابنتي لم تكن معي في السيارة، ولا أي شخص آخر في ذلك الوقت".
وأوضح ميلر، وهو من قدامى مشاة بحرية الاحتياط، أنه قدم بلاغا إلى شرطة الكابيتول والسلطات المحلية بعد الحادث، مضيفا: "نعرف هوية هذا الشخص وسيواجه العدالة".
وتابع: "لن أختبئ في وجه هذا العنف المعادي للسامية الصارخ"، مشيرا إلى أنه واصل حضور اجتماعاته المقررة رغم الحادث المروع.
يذكر أن ميلر كان يعمل سابقا في إدارة ترامب قبل انتخابه لعضوية الكونغرس، ويعتبر من أبرز المدافعين عن إسرائيل في الحزب الجمهوري.