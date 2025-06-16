نائب أمريكي يتهم سائقا بمحاولة دهسه حاملا علم فلسطين (فيديو)

وأضاف عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو: "لقد كان يصرخ الموت لإسرائيل والموت لي، وأراد قتلي وقتل عائلتي. الحمد لله أن ابنتي لم تكن معي في السيارة، ولا أي شخص آخر في ذلك الوقت".

وأوضح ميلر، وهو من قدامى مشاة بحرية الاحتياط، أنه قدم بلاغا إلى شرطة الكابيتول والسلطات المحلية بعد الحادث، مضيفا: "نعرف هوية هذا الشخص وسيواجه العدالة".

وتابع: "لن أختبئ في وجه هذا العنف المعادي للسامية الصارخ"، مشيرا إلى أنه واصل حضور اجتماعاته المقررة رغم الحادث المروع.

يذكر أن ميلر كان يعمل سابقا في إدارة ترامب قبل انتخابه لعضوية الكونغرس، ويعتبر من أبرز المدافعين عن إسرائيل في الحزب الجمهوري.