نيويورك تايمز: ترامب منح نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار.. هل هذه خدعة جديدة لإيران مثل مسرحية المفاوضات؟

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا أعده ديفيد سانغر وتايلر بيغر قالا فيه إن البيت الأبيض يُسوّق لإعلان الرئيس ترامب المفاجئ بأنه قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن زج الولايات المتحدة في قلب الصراع الإسرائيلي- الإيراني، على أنه يمنح الدبلوماسية فرصة أخرى للنجاح.

لكنه يفتح أيضًا مجموعة من الخيارات العسكرية والسرية الجديدة، وبافتراض أنه سيستغلها بالكامل، سيكون لدى ترامب الآن الوقت الكافي لتحديد ما إذا كانت ستة أيام من القصف والقتل المتواصلين من قبل القوات الإسرائيلية- والتي دمّرت أحد أكبر مركزين لتخصيب اليورانيوم في إيران، ومعظم أسطولها الصاروخي، وكبار ضباطها وعلمائها النوويين- قد غيّرت آراء طهران.

قد يبدو الاتفاق، الذي رفضه آية الله علي خامنئي، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي كان سيقطع الطريق الرئيسي لإيران على امتلاك قنبلة نووية من خلال إنهاء التخصيب على الأراضي الإيرانية في نهاية المطاف، مختلفًا تمامًا الآن بعد أن تضرر أحد أكبر مراكزها النووية بشدة، ويفكر الرئيس علنًا في إسقاط أكبر سلاح تقليدي في العالم في اليوم أو الثاني. أو قد يعزز ببساطة عزم الإيرانيين على عدم الاستسلام.

ومن المحتمل أيضًا، كما أشار بعض الخبراء، أن إعلان ترامب، يوم الخميس، كان محاولة لخداع الإيرانيين، ودفعهم إلى تخفيف حذرهم.

وقال جيمس ستافريديس، الأدميرال البحري المتقاعد، والقائد الأعلى السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، لشبكة “سي إن إن”: “قد يكون هذا غطاء لقرار بالضربة الفورية. ربما تكون هذه خدعة ذكية للغاية لتهدئة الإيرانيين وإشعارهم بالرضا عن النفس”.

حتى لو لم يكن هناك خداع، فإن ترامب، من خلال تقديم مخرج إضافي للإيرانيين، سيعزز أيضًا خياراته العسكرية. أسبوعان يتيحان الوقت اللازم لوصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى مواقعها، ما يمنح القوات الأمريكية فرصة أفضل لمواجهة الرد الإيراني الحتمي، باستخدام ما تبقى من أسطولها الصاروخي. كما سيمنح هذا إسرائيل مزيدًا من الوقت لتدمير الدفاعات الجوية حول موقع فوردو للتخصيب والأهداف النووية الأخرى، ما يخفف من المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأمريكية إذا قرر ترامب في النهاية الهجوم.

ويُعفي هذا ترامب من العمل وفق جدول زمني مُحدد لساحة المعركة يُحدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ظل يضغط على ترامب لدخول المعركة بأسلحة لا تمتلكها إسرائيل.

في الواقع، بعد ساعة من إصدار البيت الأبيض لتصريح ترامب بأنه “سأتخذ قراري بشأن الذهاب أم لا خلال الأسبوعين المقبلين”، أشار نتنياهو إلى أنه من المرجّح أن يستغل الوقت لمحاولة شن هجماته الخاصة على محطة فوردو النووية المدفونة تحت الأرض.

وقال: “لقد تأكدت من أننا سنحقق جميع أهدافنا، وجميع منشآتهم النووية. لدينا القدرة على ذلك”.

في الواقع، يقول خبراء أمريكيون وأجانب إن الإسرائيليين يُعدّون خيارات عسكرية وسرية منذ سنوات، ويدرسون كيفية تعطيل أنظمة الإمداد الكهربائي الضخمة التي تُبقي أجهزة الطرد المركزي مدفونة في قاعة تخصيب تحت جبل. حتى إدخال طفرة أو نبضة في هذا التدفق الكهربائي قد يُزعزع استقرار الأجهزة الدقيقة ويدمرها أثناء دورانها بسرعات تفوق سرعة الصوت.

في الأيام الأخيرة، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تدمير إسرائيل للمحطة الكهربائية فوق مركز تخصيب آخر، في نطنز، ربما ألحق أضرارًا بالغة بآلاف أجهزة الطرد المركزي التي تدور أسفلها.

لقد درس الإسرائيليون ما يتطلبه الأمر لقصف وإغلاق مداخل الأنفاق المؤدية إلى المنشأة، ما يؤدي إلى محاصرة العمال في الداخل، وجعل من الصعب للغاية إدخال وقود شبه صالح لصنع قنبلة إلى المصنع للحصول على دفعة نهائية تجعله صالحًا للاستخدام في سلاح. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذا الوقود نفسه، المخزن في العاصمة القديمة أصفهان، سيكون أيضًا هدفًا للإسرائيليين.

لكن السؤال الأول هو ما إذا كان لدى الإيرانيين المرونة السياسية اللازمة لاغتنام الفترة الزمنية التي أتاحها ترامب. يقول مسؤولو الإدارة إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس، كان على اتصال بالفعل، في الأيام الأخيرة، مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، الذي كان يتحدث معه منذ أوائل نيسان/ أبريل.

ونقلت الصحيفة عن لورا هولغيت، التي شغلت منصب السفيرة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال إدارة بايدن: “أعتقد أن السؤال هو، هل يمكن للإيرانيين أن يروا في هذا فرصة لتجنّب التحديات الكبيرة التي ستنشأ عن تدمير آخر منشآتهم المتبقية؟”. لكنها أضافت أن “الاستسلام المباشر ليس مطروحًا على الأرجح بالنسبة لهم”، ولا حتى “التخلي التام عن القدرة على التخصيب، حتى الآن”.

وعلّق روبرت ليتواك، وهو أستاذ باحث في جامعة جورج واشنطن، وله كتابات مستفيضة عن الدبلوماسية مع إيران: “هذه هي النقطة المحورية التي يحتاج كلا الجانبين إلى حلها: هل تُقرّ الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهل تقبل إيران بوجوب تفكيك برنامجها النووي بالكامل؟”.

وقد شغلَ الهجومُ الذي شنته إسرائيل على إيران، وردُّ الأخيرة أسبوعَ الرئيس، حيث عاد مبكرًا من اجتماع مجموعة السبع في كندا للتعامل مع الحرب. وقضى الجزء الأول من الأسبوع في نشر سلسلة من التهديدات العدائية على وسائل التواصل الاجتماعي، ممهّدًا الطريق للولايات المتحدة للانضمام إلى حملة القصف الإسرائيلية.

ثم دعا جميع سكان طهران، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، للجلاء عنها، وقال إن الولايات المتحدة “تُسيطر سيطرة كاملة وشاملة على أجواء إيران”، وقال إن المسؤولين الأمريكيين يعرفون مكان اختباء زعيم إيران، لكنهم لن يقتلوه، “على الأقل ليس في الوقت الحالي”.

واعتقد العديد من حلفاء الرئيس أن دخول الولايات المتحدة في الحرب وشيك. لكن يوم الأربعاء، صرّح الرئيس بأنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن قصف إيران، ووبخ إيران لعدم موافقتها على اتفاق جديد للحد من برنامجها النووي. مع ذلك، قال إنه لم يفت الأوان بعد للتوصل إلى حل دبلوماسي. وقال: “لا شيء متأخر”.

أحدثت مغازلة ترامب العلنية لدخول الحرب انقسامًا حادًا في قاعدته الانتخابية، لدرجة أن نائب الرئيس جيه دي فانس كتب منشورًا مطولًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، سعيًا للتقليل من شأن المخاوف من تخلّي الرئيس عن التزامه بإبعاد أمريكا عن الصراعات الخارجية.

وكتب فانس: “أؤكد لكم أنه مهتم فقط باستخدام الجيش الأمريكي لتحقيق أهداف الشعب الأمريكي”.

لكن بعضًا من أبرز حلفاء الرئيس، بمن فيهم النائبة مارغوري تايلور غرين، الجمهورية من جورجيا، وتاكر كارلسون، وستيفن بانون، انتقدوا احتمال تورط الولايات المتحدة في حرب دولة أخرى.

ونشرت غرين على مواقع التواصل الاجتماعي: “أي شخص يطالب بانخراط الولايات المتحدة بشكل كامل في الحرب بين إسرائيل وإيران ليس من أتباع شعار أمريكا أولًا أو شعار ‘لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى'”.

على الجانب الآخر، يحثّ العديد من حلفاء ترامب المتشددين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، السناتور ليندسي غراهام، والسناتور الجمهوري عن أركنساس، توم كوتون، الرئيس على اتخاذ موقف أكثر عدائية تجاه إيران.

وقال غراهام، هذا الأسبوع، على قناة “فوكس نيوز”: “يا رئيس ترامب، ساهم بكل قوتك في مساعدة إسرائيل على القضاء على التهديد النووي. إذا احتجنا إلى تزويد إسرائيل بالقنابل، فلنقدّمها. وإذا احتجنا إلى تسيير طائرات مع إسرائيل، فلننفّذ عمليات مشتركة”.