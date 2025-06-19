نيويورك بوست: ترامب تحفّظ على مهاجمة إيران خشية السيناريو الليبي

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن أحد تحفّظات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران هو أن تصبح البلاد “ليبيا جديدة” إذا تمّت “الإطاحة” بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

وتطرّقت الصحيفة في خبرها إلى تحفّظات الرئيس ترامب بشأن الانخراط في الصراع الذي بدأ مع الهجمات الإسرائيلية على إيران، مستندة إلى مصادر مقرّبة من إدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن 3 شخصيات مقرّبة من الإدارة الأمريكية، أن ترامب أشار مؤخرًا بشكل خاص إلى مسألة “انزلاق ليبيا الغنية بالنفط إلى عقد من الفوضى في عام 2011″، ولفتوا إلى أن تحفّظ الرئيس في مهاجمة إيران نابع من قلقه بشأن خلق “ليبيا جديدة” إذا تمّت “الإطاحة” بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

كما نقلت الصحيفة عن شخصية مطّلعة على مناقشات الإدارة بشأن إمكانية انضمام واشنطن لضربات إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني قوله إن ترامب لا يريد أن “تتحول إيران إلى ليبيا”.

وقال مصدر آخر، بحسب الصحيفة، إنه سمع ترامب يقول في جلسة خاصة إنه يشعر بالقلق من أن تصبح إيران “مثل ليبيا”، قبل أن تبدأ إسرائيل غاراتها الجوية على إيران.

وأوضح المصدر المقرّب من الإدارة أن تغيير النظام المحتمل في إيران ليس من بين أهداف ترامب، وقال: “أما بالنسبة للرئيس، فلن يتدخل فيمَن سيحكم إيران”، وفقًا للصحيفة.

بدوره، قال شخص مقرّب من البيت الأبيض، إنه في حال استخدام الولايات المتحدة “قاذفات القنابل الخارقة للتحصينات” ضد المنشآت النووية الإيرانية، فسيستمرون في التعامل مع ردّ فعل إيران، معربين عن قلقهم من التلوّث النووي، أو من أن تقوم إيران “بالرّد من خلال الإرهاب”.

وأكّد أن ترامب فضّل بدلًا من ذلك التوصّل إلى اتفاق، بحسب ما نقلته الصحيفة.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، عدوانًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصًا وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة “نشطاء حقوق الإنسان” (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى في إيران ارتفع إلى نحو 639 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 1329 مصابًا، حتى صباح الخميس.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، بينها “القناة 12″، إلى مقتل 25 إسرائيليًا وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية.

لكن مراقبين قالوا إن الخسائر الإسرائيلية أكثر من ذلك، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على نشر كل ما يتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو نتائج ذلك، وهو ما يُرشّح الإحصائية للارتفاع.