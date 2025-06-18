  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عراقجي: على المجتمع الدولي التحرك تجاه العدوان الإسرائيلي

الجمعة 20 يونيو 2025 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي: على المجتمع الدولي التحرك تجاه العدوان الإسرائيلي



جنيف/سما/

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، المجتمع الدولي للتحرك العاجل تجاه “العدوان الإسرائيلي غير المشروع” على بلاده.

تصريحات عراقجي جاءت خلال كلمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف.

وأشار عراقجي إلى أن إيران التي تعد من أعرق حضارات العالم ويبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة، تتعرض لهجوم “وحشي” من قبل إسرائيل، التي ترتكب في الوقت ذاته “إبادة جماعية مروّعة في فلسطين”.

وقال: “أود أن أُذكّر بأن على كل دولة عضو ومراقب في مجلس حقوق الإنسان أن تتحرك في وجه هذا الظلم، وتتحمل مسؤوليتها الأخلاقية أمام ما يحدث”.

واتهم عراقجي، إسرائيل بارتكاب عدوان غير مبرر على بلاده، ووصف ذلك بأنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولكل المبادئ التي يقوم عليها مجلس حقوق الإنسان.

ومساء الجمعة عقد في مدينة جنيف السويسرية اجتماع ضم وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى كايا كالاس الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الإقليمية وخاصة الملف النووي الإيراني والتصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

وقبيل العدوان الإسرائيلي، عقدت إيران والولايات المتحدة جولات عدة من المفاوضات غير مباشرة، بعضها في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.

الأكثر قراءة اليوم

قطر : سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة “العيديد” ألامريكية كإجراء احترازي ودعوة الموظفين بتوخي الحذر الشديد

رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة وسنكشف عنها قريبا

البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين” إذا ما أعطى خامنئي أمرا بذلك

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

هآرتس: ليتذكر شعب إسرائيل أن حياته عسل مقارنة بسارة نتنياهو وابنها الذي أجل زواجه بسببايران

نتنياهو: بن غوريون قرر إقامة الدولة وأنا قررت الحفاظ عليها

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

الأخبار الرئيسية

20250619174703reup-2025-06-19t174449z_879976235_rc255fabmz54_rtrmadp_3_iran-nuclear-contamination-risks.h-730x438

باحث إسرائيلي: ترمب متردد.. وولي العهد السعودي يؤثر على قراره الأخير

20250618200803reup-2025-06-18t200605z_178220946_rc275farsfw1_rtrmadp_3_iran-nuclear.h-730x438

نيويورك بوست: ترامب تحفّظ على مهاجمة إيران خشية السيناريو الليبي

1-116-730x438

قبرص تحوّل 7 مدارس إلى مراكز إيواء للإسرائيليين

20250619094914afpp-afp_62yj66d.h-730x438

وول ستريت جورنال: تكاليف الحرب على إيران تثقل كاهل إسرائيل.. الخسائر قد تتجاوز 12 مليار دولار

إسرائيل: الصاروخ الإيراني الجديد يعكس تحولا تكتيكيا أطلق لحظة انفجاره 26 صاروخا فرعيا صغيرا ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية