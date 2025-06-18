عراقجي: على المجتمع الدولي التحرك تجاه العدوان الإسرائيلي

جنيف/سما/

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، المجتمع الدولي للتحرك العاجل تجاه “العدوان الإسرائيلي غير المشروع” على بلاده.

تصريحات عراقجي جاءت خلال كلمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف.

وأشار عراقجي إلى أن إيران التي تعد من أعرق حضارات العالم ويبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة، تتعرض لهجوم “وحشي” من قبل إسرائيل، التي ترتكب في الوقت ذاته “إبادة جماعية مروّعة في فلسطين”.

وقال: “أود أن أُذكّر بأن على كل دولة عضو ومراقب في مجلس حقوق الإنسان أن تتحرك في وجه هذا الظلم، وتتحمل مسؤوليتها الأخلاقية أمام ما يحدث”.

واتهم عراقجي، إسرائيل بارتكاب عدوان غير مبرر على بلاده، ووصف ذلك بأنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولكل المبادئ التي يقوم عليها مجلس حقوق الإنسان.

ومساء الجمعة عقد في مدينة جنيف السويسرية اجتماع ضم وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى كايا كالاس الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الإقليمية وخاصة الملف النووي الإيراني والتصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

وقبيل العدوان الإسرائيلي، عقدت إيران والولايات المتحدة جولات عدة من المفاوضات غير مباشرة، بعضها في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.