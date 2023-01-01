دمار واسع واستهداف لمؤسسات استراتيجية..ايران تقصف وسط وشمال وجنوب اسرائيل بالصواريخ

القدس المحتلة/سما/

دوت انفجارات ضخمة وقوية في مناطق مختلفة من إسرائيل، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي توسعت وتصل إلى عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفاً: "نعمل على اعتراض التهديد".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفعيل التحذيرات وصفارات الإنذار من الصواريخ في جوش دان التي توصف بأنها أكبر تجمع سكني في إسرائيل.

وأضافت أن الحديث يجري عن حوالي 25 صاروخاً تم إطلاقها من إيران.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها التاسع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الموافق 13 يونيو 2023، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران تحت مسمى "الأسد الصاعدة"، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية في اليوم الثاني مباشرة على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ بعملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3".