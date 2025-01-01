الاعدام اليومي لطالبي المساعدات..عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على غزة وشمال القطاع

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 95 لعودة الحرب، مخلفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، فقد ارتقى 101 شهيد منذ فجر الخميس، بينهم 70 شهيدًا في قصف على مدينة غزة وجباليا البلد.

وسط القطاع

فجر اليوم الجمعة، ارتقى 11 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة عياش بمنطقة المعسكر غرب دير البلح وسط القطاع.

كما ارتقى 23 شهيدًا من منتظري المساعدات في محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وكان الاحتلال قد نفذ 10 غارات دامية طوال نهار ومساء الخميس، أدت لاستشهاد عشرات المواطنين، بينهم 19 مواطنًا باستهداف خيمة بالقرب من مسجد السوسي في مخيم الشاطئ غربي المدينة، و5 شهداء قرب مفرق ضبيط بشارع الجلاء، و5 آخرين قرب نقطة شحن بتل الهوا جنوب غرب المدينة.

كما أدت غارة على 3 منازل بجباليا البلد إلى استشهاد 14 مواطنًا وإصابة العشرات.

جنوب القطاع

استشهد الشاب كرم محمد النجار متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال على مدينة خانيونس.

وخلال 24 ساعة، ارتقى 18 شهيدًا في جنوب القطاع، 6 منهم خلال محاولة تلقي المساعدات بشارع الطينة جنوب المدينة.

وفي سياق متصل، وصل إلى مشافي قطاع غزة 69 شهيدًا، بينهم شهيدان تم انتشالهما، و 221 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55706 شهيدًا و 130101 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (5401 شهيد، 18060 إصابة).