نتنياهو: بن غوريون قرر إقامة الدولة وأنا قررت الحفاظ عليها

القدس المحتلة/سما/

في أول مقابلة له مع هيئة البث العبرية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات حاسمة تناولت التوترات مع إيران، والوضع في قطاع غزة، ومستقبل المنطقة.

"لم نطلب ضوءاً أخضر لضرب إيران"

شدد نتنياهو على أن إسرائيل لم تطلب "ضوءاً أخضر من الأمريكيين" لشن هجماتها على إيران.

وأوضح أن الولايات المتحدة "اعترفت بحقنا في الدفاع عن أنفسنا في وجه تهديد وجودي"، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لم يحاول وقفنا في أية مرحلة من المراحل".

وفي رسالة واضحة لطهران، قال نتنياهو: "لدينا القدرة على ضرب كافة المنشآت النووية الإيرانية".

"المحتجزون في غزة هم العائق" أمام إنهاء الحرب والقضاء على حماس

بشأن الحرب في غزة، ألقى نتنياهو باللوم على ملف المحتجزين.

وقال: "المحتجزون في غزة هم العائق أمام إنهاء الحرب والقضاء على حماس".

"نغير العالم" و"إسرائيل تتقدم"

عكس نتنياهو ثقة كبيرة في قدرة إسرائيل وتأثيرها الإقليمي والدولي. وصرح: "بن غوريون قرّر إقامة دولة إسرائيل، وأنا قرّرت الحفاظ على وجودها".

وأضاف في تصريح لافت: "قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، لكننا الآن نغير العالم".

وأكد أن "إسرائيل تتقدم بإنجازات منهجية وكبيرة نحو تحقيق أهدافها".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وجهود دبلوماسية مكثفة للتهدئة وتبادل الأسرى.