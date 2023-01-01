71 شهيدًا بينهم 22 من الجوعى ومنتظري المساعدات الإنسانية في مناطق متفرقة بقطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

قتل الجيش الإسرائيلي 71 فلسطينيا، الخميس، بينهم 22 كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية قرب مركز توزيع وسط قطاع غزة، حسب مصادر طبية.

وأفاد مراسل الأناضول بارتكاب الجيش الإسرائيلي “مجزرة جديدة” بحق الفلسطينيين من منتظري المساعدات فجر الخميس.

وقالت مصادر طبية للأناضول إن مستشفيي “العودة” و”شهداء الأقصى” استقبلا “16 شهيدا وعشرات المصابين؛ جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل على منتظري مساعدات قرب مركز توزيع بمحيط محور نتساريم (وسط)”.

وأفاد شهود عيان بأن “قوات الاحتلال المتمركزة بمحيط محور نتساريم فتحت نيران رشاشاتها تجاه مئات الشبان الذين تجمعوا انتظارا لفتح مركز المساعدات الأمريكي الخميس”.

وأضافوا أن “مسيّرات للاحتلال ألقت عددا من القنابل تجاهه الشبان، ما أوقع شهداء وجرحى”.

و”ظل شهداء وجرحى على الأرض لعدة ساعات، حتى تمكنت طواقم الإسعاف من انتشالهم؛ نظرا لكثافة إطلاق النار وخطورة المكان”، وفق الشهود.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 7 مايو/ أيار، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأحد، أسفرت عمليات الاستهداف المرتبطة بما يعرف بـ”فخاخ المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية” عن استشهاد 300 فلسطيني وإصابة 2649 آخرين، إلى جانب 9 مفقودين منذ بدء هذه الخطة.

والخميس أيضا، قالت مصادر طبية بمستشفيي الشفاء والمعمداني في مدينة غزة للأناضول إن “المستشفيين استقبلا جثامين 14 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمنزل قرب المسجد العمري ببلدة جباليا شمالي القطاع”.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان إن مركبات الإسعاف نقلت أعدادا كبيرة من الجرحى إثر قصف المنزل الملاصق له منازل أخرى، ما أدى لدمار واسع في المنطقة المكتظة بالسكان.

كما أفاد مصدر طبي الخميس بـ”وصول 15 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء؛ جراء استهداف مسيّرة للاحتلال نقطة شحن هواتف محمولة بجوار خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة”.

و”تعاملت طواقم مستشفى القدس بتل الهوا غرب مدينة غزة مع 5 شهداء و25 جريحا جراء استهداف جيش الاحتلال لنقطة شحن وتوزيع إنترنت مقابل مقر الداخلية بجوار دوار الخور”، حسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقال مصدر طبي إن “فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون باستهداف طيران الاحتلال منزلا بحي المخابرات شمال غربي مدينة غزة”.

وأفاد مصدر طبي بـ”استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف خيمة شحن هواتف محمولة غرب مفترق بهلول في حي النصر غربي مدينة غزة”.

كما “استشهد 5 فلسطينيين في استهداف مسيّرة إسرائيلية لفلسطينيين قرب مفترق ضبيط بشارع الجلاء وسط مدينة غزة”، وفق مصدر طبي.

كذلك أفاد مصدر طبي بـ”استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر باستهداف طيران مروحي بصاروخ شقة سكنية قرب مسجد فلسطين وسط مدينة غزة”.

وجرى “انتشال جثامين 5 شهداء قضوا في قصف سابق لجيش الاحتلال استهدف منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة”، حسب شهود عيان ومصادر طبية.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بـ”وصول 6 شهداء و20 جريحا إلى مستشفى ناصر بخان يونس جراء استهداف إسرائيلي صباح اليوم لمنتظري مساعدات قرب مركز التوزيع بين خان يونس ورفح”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 185 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.