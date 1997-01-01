الجيش الإسرائيلي يعلن رصد رشقة صاروخية جديدة من إيران ..قصف تل أبيب وهجوم كثيف بالمسيرات..

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش على منصة “اكس”: تم “رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ومنظومات الدفاع تعمل على اعتراض التهديد”.

وأضاف أنه “تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بعد اكتشاف صواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل”.

بدورها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أنه “تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل”.

وأضافت القناة أن “دوي انفجارات سمع في شمال إسرائيل ناتجة عن محاولة اعتراض صواريخ بالستية أطلقت من إيران”.

وأشارت إلى “تجدد الإنذارات شمال إسرائيل جراء استمرار إطلاق صواريخ بالستية من إيران “.

تبادلت تل أبيب وطهران موجة جديدة من القصف صباح الخميس، فيما أصيب 137 إسرائيليا في أقوى هجوم صاروخي إيراني منذ يومين.

ووصفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أحدث هجوم إيراني بأنه “أكبر وابل خلال 48 ساعة الماضية”.

وقالت هيئة البث الرسمية: “بعد يوم من تخفيف توجيهات قيادة الجبهة الداخلية (للإسرائيليين)، أطلقت إيران وابلا كثيفا، مما تسبب بأضرار جسيمة بمواقع عدة”.

وأفادت القناة “12” العبرية بسقوط الصواريخ في مدن تل أبيب ورامات غان وحولون بمنطقة تل أبيب الكبرى (وسط).

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا مشددا على تحديد المواقع التي تستهدفها الصواريخ.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن إيران “ستدفع ثمنا باهظا” بعدما أصاب صاروخ مستشفى سوروكا في جنوب إسرائيل.

وقال نتنياهو في منشور على اكس “هذا الصباح، أطلق الطغاة الإرهابيون الإيرانيون صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى مدنيين في وسط البلاد. سنجعل الطغاة في طهران يدفعون ثمنا باهظا”.

فيما قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة “إكس” إنه “رصد إطلاق صواريخ من إيران، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضها، يجب عليكم (الإسرائيليين) دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر”.

ولاحقا، دوت صفارات الإنذار بجميع أنحاء إسرائيل من جنوبها إلى شمالها، وفق خارطة نشرتها الجبهة الداخلية بالجيش.

وتسببت الاعتراضات الإسرائيلية لصواريخ بأصوات انفجارات قوية ومتتالية وسط إسرائيل، حسب مراسل الأناضول.

وقالت هيئة البث إنه تم رصد إطلاق 20 صاروخا من إيران، وقدرتها “يسرائيل هيوم” بـ25، بينما أفادت إذاعة الجيش بأنها نحو 30 صاروخا.

وفي منطقة تل أبيب الكبرى، تحدثت “يسرائيل هيوم” عن سماع دوي انفجارات.

وأفادت بإصابة 137 إسرائيليا في تل أبيب وحولون ورمات غان، 4 منهم بجروح خطيرة، واثنان بحالة متوسطة و39 إصابات طفيفة.

وقال الجيش عبر إكس: “تم تحديد إصابات عدة نتيجة القصف الصاروخي، أحدها أصاب أكبر مستشفى جنوب إسرائيل”، دون أن يحدد مواقع سقوط باقي الصواريخ.

وحسب هيئة البث فإن الحديث يدور عن مستشفى سوروكا في بئر السبع بجنوب إسرائيل.

لكن طهران أكدت أن هدف الهجوم الصاروخي مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي بجوار المستشفى، وفق وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأضافت أن البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية في المنطقة المستهدفة “أصيبت بدقة”، بينما تعرض مستشفى سوروكا لأضرار بسبب موجة الانفجار.

ونقلت هيئة البث عن طبيب في سوروكا قوله إن المبنى المتضرر هو المبنى الجراحي القديم الذي تم إخلاؤه الأربعاء.

والاثنين، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الجيش الإسرائيلي استهدف “مستشفى الفارابي” بمدينة كرمنشاه غرب البلاد.

كما استهدفت غارات إسرائيلية مستشفى “حكيم” للأطفال في العاصمة طهران، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

** استهداف البورصة

وحسب صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية الخميس، فإن صاروخا إيرانيا أصاب منطقة بورصة تل أبيب بمدينة رمات غان، وأحدث دمارا هائلا.

فيما أفادت القناة 12 العبرية بأن صاروخا أصاب منزل داني نافيه، الوزير السابق بحزب “الليكود”، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في منطقة تل أبيب الكبرى.

ونقلت عن نافيه، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سندات إسرائيل والمتواجد خارج البلاد: “تعرض منزلنا لضربة قاسية اليوم، وتم إنقاذ مَن فيه بأعجوبة”.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام عبرية أضرارا واسعة في مدن تل أبيب ورمات غان وحولون.

** إجلاء 5 آلاف

والخميس، أعلن مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان، أنه تم إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من منازلهم في أنحاء إسرائيل نتيجة الهجمات الإيرانية منذ الجمعة.

وأضاف أنه “منذ بدء العملية، أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي، ومئات الطائرات بدون طيار، وسقط نحو 40 صاروخا في إسرائيل”، دون تحديد مواقع سقوطها.

وقال إن الهجمات الإيرانية أدت إلى مقتل 24 إسرائيليا وإصابة أكثر من 838 منهم 11 في حالة خطيرة، و42 متوسطة، وأكثر من 785 إصابة طفيفة.

وجرى تقديم 22 ألفا و932 مطالبة تعويض إلى مصلحة الضرائب هي 18 ألفا و890 مطالبة تتعلق بأضرار مباني، و1827 خاصة بمركبات و2215 بخصوص محتويات وممتلكات أخرى، حسب البيان.

** عدوان إسرائيلي

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس: “هاجمت 40 طائرة حربية الليلة الماضية” ما ادعى أنها “عشرات الأهداف العسكرية في أنحاء طهران ومناطق أخرى بإيران، مستخدمة أكثر من 100 ذخيرة”.

وأضاف: “تم استهداف المفاعل النووي بمنطقة أراك، وقد بدأ بناء المفاعل عام 1997، لكنه لم يكتمل بسبب تدخل المجتمع الدولي”.

وتابع: “وتم تنفيذ الضربة لمنع النظام الإيراني من امتلاك القدرة على تشغيل المفاعل”.

الجيش أردف: “هاجمنا أيضا موقعا يُستخدم لتطوير أسلحة نووية في منطقة نطنز، حيث توجد مكونات ومعدات خاصة تُستخدم لتطوير الأسلحة النووية” وفق ادعائه.

وأردف: “استهدفت الطائرات مواقع تصنيع عسكرية، بينها مصانع لإنتاج المواد الخام، ومكونات تُستخدم في تجميع الصواريخ البالستية، ومواقع لإنتاج أنظمة وصواريخ دفاع جوية إيرانية”.

كما “تم تدمير بطاريات دفاع جوي ومواقع لتخزين صواريخ ورادارات”، وفق الجيش الإسرائيلي ودون تعقيب من رسمي إيراني.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري هجوما واسعا على إيران بمقاتلات جوية، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، بلغت عدد موجاتها 14، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضها البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من “حرب الظل”، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.