16 شهيدا و100 مصاب في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

غزة /سما/

استُشهد 16 مواطنا وأصيب نحو 100 آخرين بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات في محيط وادي غزة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مراسلنا، بأن آليات الاحتلال ومسيراته استهدفت المواطنين الذين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة نحو 100 آخرين بجروح.

كما نسف جيش الاحتلال منازل شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55,637 والإصابات إلى 129,880، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.