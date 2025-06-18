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نيتبلوكس:انقطاع الإنترنت تماما تقريبا في إيران

الأربعاء 18 يونيو 2025 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيتبلوكس:انقطاع الإنترنت تماما تقريبا في إيران



 أفادت منظمة معنية بمراقبة القيود على الإنترنت، بانقطاع خدمات الإنترنت بشكل شبه تام، تقريبا، في إيران وسط تبادل الهجمات مع إسرائيل.
وبحسب منظمة نيتبلوكس، اليوم الأربعاء، أكدت البيانات في الوقت الفعلي “تعتيما كاملا تقريبا للإنترنت على المستوى الوطني”.
وأكد سكان العاصمة طهران، عبر الهاتف، انقطاع الإنترنت.
كانت جماعة “النسر المفترس”، التي تضم مجموعة من قراصنة الإنترنت المؤيدين لإسرائيل، أعلنت أنها شنت هجوما إلكترونيا على أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”. وكانت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية أعلنت أن استخدام “جميع الأجهزة المتصلة بشبكات الاتصالات بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة” محظور على الموظفين المدنيين. كما حث التلفزيون الحكومي الإيراني بعد ظهر أمس الثلاثاء الإيرانيين على إزالة تطبيق واتساب من هواتفهم الذكية، لأنه يجمع معلومات المستخدمين لإرسالها إلى إسرائيل.
(د ب أ)

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