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غزة: الاحتلال يعترف بمقتل جندي

الأربعاء 18 يونيو 2025 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاحتلال يعترف بمقتل جندي



غزة/سما/

أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، تدميرها آليةً عسكريةً إسرائيلة، عبر تفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع "ثاقب"، في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت السرايا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط شارع 5 شمالي المدينة، بوابل من قذائف "الهاون" من عيار 60 ملم.

قنص جندي في عملية مشتركة
وفي عملية مشتركة نفّذتها سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمّ قنص جندي إسرائيلي، في عبسان الكبيرة.

وأدّت العملية إلى مقتل الجندي على الفور، ورصد المقاومون هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي بهدف إجلاء الجنود.

أما في كيان الاحتلال، فأقرّ "الجيش" بمقتل جندي قنصاً في خان يونس، صباح اليوم الأربعاء.

من جهتها، قصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقر قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال في "ناحل عوز"، برشقة صواريخ من عيار 107 ملم.

إلى جانب ذلك، أعلنت كتائب القسّام عن عملية نفّذتها أمس الثلاثاء ضد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

وفي التفاصيل التي أوردتها، أكّدت كتائب القسّام أنّها استهدفت تجمّعاً لـ"جيش" الاحتلال في منطقة السطر الغربي في خان يونس بعدد من قذائف "الهاون".

كما استهدفت، الثلاثاء، موقع "مارس" العسكري الإسرائيلي، شرقي خان يونس، برشقة صاروخية.

وفي عملية أخرى أمس، استهدفت كتائب القسّام جرافةً عسكريةً من نوع "D9"، يعتليها جنديان إسرائيليان، بقذيفة "تاندوم"، وذلك في منطقة جورة اللوت، جنوبي خان يونس.

يُذكر أنّ الكتائب والسرايا نفّذتا أمس عمليةً مشتركةً أيضاً، دمّرتا فيها ناقلتي جند إسرائيليتين، بعبوة "شواظ"، في عبسان، ما أدى إلى اشتعال النيران واستدعى هبوط الطيران المروحي للإجلاء.

وانسحبت عمليات المقاومة في القطاع أمس على حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، حيث حقّقت سرايا القدس إصابات مباشرة في صفوف جنود إسرائيليين متمركزين عند تلة المنطار شرقي الحي، بعد أن قصفتهم بقذائف "الهاون".

وسيطرت سرايا القدس على طائرة مسيّرة إسرائيلية، خلال تنفيذها مهمات استخبارية، في محيط مسجد الإمام علي في الشجاعية.

وإضافةً إلى العمليات التي أعلن عنها، نشر الإعلام الحربي في سرايا القدس مشاهد توثّق تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار، في أثناء توغّلها في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وأظهر المقطع المصوّر قيام مقاوم بتجهيز العبوة، ليتمّ استهداف الدبابة، على نحو أدّى إلى تدميرها بصورة كاملة، واحتراقها بمن فيها، كما أكّدت السرايا.

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