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بزشكيان لبن زايد: إذا استمرت جرائم إسرائيل لن تشهد المنطقة سلاما!

الأربعاء 18 يونيو 2025 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إسرائيل تجاوزت جميع القواعد والمعايير الدولية، مشيرا إلى أنها "ترتكب كل جرائمها بدعم من القوى الكبرى".


وأضاف بزشكيان اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد: "إذا استمر هذا النهج، فلن تشهد المنطقة سلاما واستقرارا دائمين.

وتابع مخاطبا بن زايد: "إننا نعتبركم أنتم وسائر الدول والشعوب المجاورة إخوة لنا.. ومنذ البداية، كنت أسعى لتحقيق الوحدة والتماسك داخل إيران، والتعاون والتفاعل مع الدول الأخرى، ولكن الكيان الصهيوني حاول منذ اليوم الأول، باغتيال الشهيد هنية، وعرقلة مسار حركتنا وتعطيلها".

ونوه الرئيس الإيراني إلى أنه: "بينما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى للحل والتفاهم عبر الحوار والمفاوضات، قام الكيان الصهيوني مرة أخرى، بعدوان واسع النطاق وقتل المدنيين الأبرياء ومهاجمة المواقع غير المدنية، بالإضافة إلى ارتكاب الجرائم وعرقلة وتعطيل الحوار والمفاوضات".

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تضامنه مع حكومة إيران وشعبها قائلا : قلوبنا معكم، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الشعب الإيراني.

وأشار بن زايد إلى المصالح والعلاقات العميقة بين طهران وأبوظبي مؤكدا: "لقد بدأنا اتصالات ومشاورات مكثفة لخفض التوترات وإعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة، ونأمل أن يكون ما سيتحقق في النهاية خيرا وبركة لإخواننا في إيران".

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